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وادي الزهور الزرقاء.. قصة أطفال جديدة للكاتب محمد مندور

1/25/2024 2:39:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صدر، حديثا، عن مؤسسة صهيل الأدبية، قصة أطفال تحت عنوان "وادي الزهور الزرقاء" للكاتب محمد مندور، وتم طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بدورته الـ55، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
قامت بتنفيذ رسومات القصة فنانة رسوم الأطفال الأرمنية الشهيرة نايرا أهارونيان، ضمن مشروع ثقافي مشترك للأطفال مع الكاتب المصري محمد مندور، كان أول إصداراتهما تحت عنوان "لعبة هايك"، وحملت بين طياتها ملامح عن الثقافة الأرمينية بهدف دعم التواصل الحضاري بين الأطفال العرب والأرمن. وتتم طباعة السلسلة برعاية بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمصر.
تدور أحداث قصة "وادي الزهور الزرقاء" حول بطل السلسلة القصصية "هايك" الذي يقوم بمغامرة جديدة إلى أرمينيا لإنقاذ وادي الزهور من التدمير وإعادة زراعته مرة أخرى.
يقول مندور، إن رحلة هايك لإعادة الحياة إلى وادي الزهور الزرقاء تمثل رسالة لكل أطفال العالم عن أهمية الأشجار والمناطق الخضراء، بوصفها الرئة والقلب النابض لمدن العالم لتكون صالحة للعيش، فالزهور والأشجار لم تخلق لإمتاع الأبصار فقط، لكنها وسيلة مهمة للتخفيف من وطأة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء.
يذكر أن محمد مندور كاتب وباحث في التراث، صدر له عدة كتب ودراسات علمية، ومن مؤلفاته كتاب "حكاية عملات مصر والسودان" الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر 2014، وكتاب "ديانة القاهرة" عن دار المعارف المصرية 2016، وكتاب "سيمفونية البشر والحجر" عن دار بتانة 2017. كما شغل محمد مندور منصب المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة والمتحدث الرسمي بين العامين 2015 و2016، كما كان عضوا لدورتين متتاليتين في لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر خلال الفترة من 2016 إلى 2019، وترأس لجنة تحكيم جائزة المبادرات الشبابية الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال العامين 2016 و2017، فضلا عن عضويته بعدد من اللجان الفنية والعلمية لعدة مؤتمرات علمية وثقافية.

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