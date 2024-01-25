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ما أعراض ‫التهاب أوردة الذراع؟

1/25/2024 2:39:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الجمعية الألمانية لعلم ‫الأوردة الدموية، إن الأوردة الدموية بالذراع يمكن أن تتعرض للالتهاب بعد ‫الإقامة في المستشفى، وذلك عند تركيب قسطرة وريدية في الذراع، حيث قد ‫تتسبب القسطرة في حدوث تهيج ميكانيكي أو جرح يؤدي إلى التهاب الأوردة ‫الدموية القريبة من سطح الجلد.
‫وأوضحت الجمعية أن أعراض التهاب أوردة الذراع تتمثل في الشعور بألم في ‫المنطقة المحيطة بالوريد الملتهب، مع احتمالية الشعور بالضغط في هذه ‫المنطقة، كما تتعرض المنطقة الملتهبة للاحمرار والسخونة والتورم.
‫وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يبدو الوريد الملتهب في الذراع كحبل متصلب ‫أو سميك تحت الجلد.
مضاعفات خطيرة
‫وحذرت الجمعية من أن التهاب أوردة الذراع قد يتخذ مسارا شديدا، ويؤدي إلى ‫مضاعفات خطيرة، مثل تجلط الأوردة العميقة أو تسمم الدم (الإنتان)، مما ‫يهدد الحياة.
‫ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض ‫الدالة على التهاب أوردة الذراع، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، ‫والذي يشمل المسكنات، مثل الديكلوفيناك أو الإيبوبروفين، مع رفع الذراع ‫أثناء الجلوس أو الاستلقاء، حيث يعمل ذلك على عودة الدم إلى القلب، مما ‫يساعد على تخفيف التورم.
كمادات باردة وضمادات ضاغطة
‫كما يعمل التبريد بواسطة الكمادات الباردة على تخفيف الألم، ويمكن أيضا ‫ارتداء ضمادات ضاغطة، وقد تستلزم بعض الحالات تناول أدوية سيولة الدم.
‫وفي حالة وجود عدوى بكتيرية في الذراع، يتم اللجوء إلى المضادات ‫الحيوية. وفي حالات نادرة، يكون من الضروري ربط الوريد الموجود في الذراع ‫المصاب بالالتهاب الوريدي أو إزالته جراحيا.-(الجزيرة نت)

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