تطبيقات تتيح لك تسجيل المكالمات والمقابلات

تطبيقات التسجيل الصوتي



أولاً، تحفظ هذه البرمجيات التسجيلات بكفاءة أعلى في حالات تراجع أو انقطاع اتصال الإنترنت؛ وثانياً، صُممت هذه البرمجيات خصيصاً لتحسين نوعية الصوت؛ وثالثاً، لكلّ واحدٍة منها بعض المزايا الإضافية التي سنعرّفكم عليها.



* ((ريفرسايد)) Riverside : برنامج مناسب للتسجيل عن بعد، ويحفظ المادّة الصوتية (والفيديوهات، اختيارياً) في أثناء العمل، أي أنّه يضمن عدم ضياع أي شيء في حال انقطاع الاتصال.

يتفوّق هذا البرنامج على منافسيه، ويتيح لكم صناعة ومشاركة المقاطع.



* ((زينكاستر)) Zencastr : يشابه ((ريفرسايد))، أي أنّه وسيلة كفؤة لتسجيل المقابلات.

يكفي أن ترسلوا رابط موضوع المقابلة كما تفعلون عند استخدام ((زووم))، ليبدأ البرنامج بتسجيل ملف صوتي منفصل عالي النوعية لكلّ ضيف تقابلونه.



* ((سكواد كاست)) Squadcast: يسجّل هذا البرنامج المحادثات عن بعد، وغالباً ما يستخدمه المدوّنون الصوتيون، ويقدّم لمستخدميه وظيفة ((الغرفة الخضراء)) للاستعداد المسبق.



* ((رينغر)) Ringr : ليست هذه الخدمة منمّقة ومتطوّرة كما سابقاتها لأنّ تصميمها أضعف ومزاياها أقلّ.

وعلى عكس الخيارات الأخرى، فإنه يتوفر على شكل تطبيق لأجهزة أندرويد وiOS.



تسجيل المقابلات الشخصية



* ((أليس)) Alice: برنامجٌ مصمم للصحافيين ولكن يمكنكم استخدامه لإجراء مقابلة مع أي شخص. يكفي أن تفتحوا التطبيق وتنقروا على الشاشة ليبدأ التسجيل.

يمكنكم حتّى استخدامه من دون النظر إليه للحفاظ على التواصل بالعينين مع ضيفكم. وبعد المقابلة، يزوّدكم البرنامج بنصّ للمحادثة التي جرت في المقابلة.



* ((أوتّر))Otter: يتميّز هذا التطبيق بكفاءة عالية أيضاً؛ حيث إنه يزوّد مستخدمه بنصٍ للمحادثة خلال المقابلة نفسها حتّى يتمكّن من مراجعة المواضيع التي نوقشت خلال استراحته.

ويتيح التطبيق أيضاً مشاركة التسجيل والنص بسهولة، ويسمح للضيف بتعديل النص إذا لزم الأمر.



* يضمّ نظاما أندرويد وiOS أيضاً تطبيقات لا بأس بها للتسجيل ويستخدمها صحافيون كثر لتسجيل المقابلات عن بعد، أو كتطبيقات احتياطية في حال كانت الخيارات الأخرى غير متوفرة.



تطبيق لمقابلاتكم الخاصّة



((ستوري كوربس)) هي منظّمة مستقلّة غير ربحية تستعرض محادثات مسجّلة بين أشخاص يعرفون بعضهم. في الماضي، كانت تستضيف تسجيلات احترافية، واليوم، بات بإمكان أي شخص تسجيل مقابلة لصالح أرشيف المنظّمة ومشاركته مع الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلة.



مقابلات مباشرة وبعيدة



كيف تسجّلون مقابلات لصالح ((ستوري كوربس))؟ يتيح لكم تطبيق ((ستوري كوربس)) StoryCorps المجّاني تسجيل شخص يجلس بالقرب منكم.

ويمكنكم أيضاً استخدام ((ستوري كوربس كونكت)) لتسجيل مقابلة عن بعد بواسطة متصفّح الويب.



يزوّدكم موقع المنظّمة بعشر نصائح مساعدة لتسجيل مقابلة رائعة، بالإضافة إلى دليل مدّته دقيقة واحدة لضمان الحصول على نوعية صوتية جيّدة.



* اختيار شريك: اختاروا شخصاً لن تمانعوا سماع صوته لسنوات قادمة لأنّ أفضل مقابلات ((ستوري كوربس)) غالباً ما تحصل بين شخصين يرغبان باستكشاف أمورٍ عن بعضهما.



* تحضير الأسئلة : حضّروا لائحة من الأسئلة العميقة والمفتوحة. تجدون على موقع المنظّمة أسئلة مناسبة لتبدأوا منها، بالإضافة إلى مئات الخيارات لإجراء مقابلات مع الوالدين والجدّين أو الأصدقاء والزملاء.



* أسئلة المقابلة . تقدّم ((ستوري كوربس)) 44 سؤالاً حوارياً تساعد في استدراج انعكاسات عميقة، فضلاً عن أنّها توصي بالتركيز على ستّة أسئلة كبرى في مقابلة مدّتها 40 دقيقة.



تعلّم أسلوب المقابلات



إليك ما يفعله أفضل مديري المقابلات:



* طرح أسئلة قصيرة لا تتعدّى عشر كلمات.



* تجنّب طرح أسئلة ثنائية الشطور، لكي تفسح المجال أمام الضيف لمزيد من الشرح.



* تجنّب الأسئلة ((المعتادة)) بهدف تشجيع الحصول على دقّة الإجابة، نقلا عن موقع صحيفة الشرق الأوسط.





* الانتظار لخمس ثوانٍ بعد كلّ جواب قبل الانتقال إلى السؤال التالي. تفتح هذه الاستراحة المجال للإضافات إلى السؤال السابق.



* الإيماء بالرأس والحفاظ على التواصل بالعينين في أثناء الاستماع، مع تفادي الهمهمات والأصوات التي قد تثقل التسجيل الصوتي.