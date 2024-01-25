حقيبتك المفضلة تكشف شخصيتك

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يكشف اختبار الشخصية هذا، عن جوانب خفية من شخصيتك. فإذا كنت تريدين معرفة سمات شخصيتك من شكل حقيبتك، ما عليكِ فعله هو اختيار شكل الحقيبة الذي يعجبكِ.
حقيبة الظهر والمغامرات
اختياركِ لحقيبة الظهر، يدل على أنكِ صاحبة شخصية مغامرة وتحبّين السفر، واستكشاف أماكن جديدة وتمضية الوقت من خلال ممارسة بعض الأنشطة مثل المشي في الطبيعة،و تسلّق الجبال وغيرها من الأمور المشابهة.
بالإضافة إلى ذلك، فأنتِ تحبّين الأمور المريحة، كما أنكِ تسعَين إلى الحرية وعدم الارتباك بالإكسسوار الذي تعتمدينه.
حقيبة اليد والثقة بالنفس
بما أنكِ اخترتِ حقيبة اليد هذه، فهذا يدلّ على أنكِ تتمتّعين بثقة عالية بالنفس، كما أنكِ تحبّين لفت الأنظار إليكِ وكسب إعجاب المحيطين بكِ.
من ناحية أخرى، فأنتِ تحبّين الفخامة وتتمتّعين بذوق رفيع.
حقيبة الكلاتش والمثالية
إن اختيارك لحقيبة الكلاتش التي اخترتِها، تدلّ على أنكِ صاحبة شخصية تبحث عن كل ما هو مثالي.
كما أنكِ تتمتعين بنظرة إيجابية ومتفائلة دوماً، فأنتِ لا تفكّرين بالأمور السلبية، وكذلك تحبّين إحاطة نفسكِ بأشخاص يحبّون الحياة.
حقيبة التوتال والطموح
بما أنكِ اخترتِ حقيبة التوت، فهذا الأمر يدلّ على أنكِ من الأشخاص الذين يصممون على تحقيق أهدافهم.
كما أنكِ غالباً ما تعبّرين عن رأيكِ حتى لو لم يتوافق مع آراء الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، فأنتِ من الشخصيات التي تحب استثمار وقتها جيداً.
حقيبة الكروس بودي والذكاء
اختياركِ لحقيبة كروس بودي، يدل على أنكِ تتميّزين بذكاء يجعلكِ تفهمين الأمور التي تحيط بكِ.
تعلمين جيداً ما أنتِ بحاجة له ولا تضيّعين وقتكِ بأمور قد لا تخدم مصالحكِ. كما أنكِ نوعاً ما شخصية.
حقيبة الباكيت: أنت عملية
حقيبة الباكيت التي اخترتيها، تدلّ على أنكِ تميلين إلى كل ما هو سلس وعملية، ولا تحبّين التغيير كثيراً، فمثلاً قد تعتمدين حقيبة واحدة لفترة معيّنة، تضعين كل احتياجاتكِ فيها ولا تبدّلينها كثيراً.
كما أنكِ تفضّلين الأمور السريعة والتي لا تأخذ من وقتكِ، لأنكِ دائماً على عجلة من أمركِ ولديكِ الكثير من الأمور التي تشغلكِ. -وكالات
اقرأ أيضاً:
ألوان ملابسك في العمل تكشف شخصيتك
تعرّف ماذا تكشف "خربشاتك" عن شخصيتك
قهوتكِ المفضلة تكشف عن شخصيتكِ
خدعة بصرية.. ما تراه يكشف شخصيتك!
MENAFN25012024000072011014ID1107770011