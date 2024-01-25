Friday, 26 January 2024 12:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترابط التطوعية.. أنشطة تدريبية تسهم في تطوير مهارات الشباب

1/25/2024 2:39:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معتصم الرقاد انطلقت مبادرة "ترابط" التطوعية بجهود شبابية فردية تهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن الفرص المجانية لدعم الشباب، خصوصا طلاب الجامعات وحديثي التخرج، حيث تمكنهم هذه الفرص من إضافة الخبرات العملية والعلمية إلى السير الذاتية.
تأسست المبادرة قبل عام على يد الشاب سليمان حسام العكايلة، الذي قال: "تشتمل المبادرة على العديد من الفعاليات والأنشطة التي يمكنها المساهمة في تطوير قدرات ومهارات الشباب، ومنها: الدورات التدربية، ورش العمل، برامج التدريب، والبرامج التطوعية وغيرها من الندوات والجلسات التفاعلية".
وأضاف "نقوم بعقد دورات تدريبية خاصة بالمبادرة نفسها؛ حيث نوفر المدربين من أعضاء المبادرة ونقوم بتنسيق الدورة ومحاورها والإعلان عنها ثم تقديمها للمستفيدين".
يقول العكايلة "جذور تأسيس هذه المبادرة تعود إلى رغبة شخصية في متابعة أعمالي التطوعية منذ أن كنت في الجامعة؛ حيث أنشات مجموعة واتساب خاصة بطلاب التاريخ لتقديم المساعدة لهم من تبادل الكتب والملخصات وتقديم النصائح والإرشاد، ثم عملت على تطوير هذه المجموعة لتصبح مجموعة خاصة بتقديم الخدمات لطلاب الجامعة بشكل عام، وعند إنهائي متطلبات درجة البكالوريوس من الجامعة، قمت بتسليم جميع أعمالي التطوعية داخل الجامعة للطبلة الذين ما يزالون على مقاعد الدراسة، لكن بقيت المراسلات والاستفسارات تصلني، لذا قررت أن أنشئ مبادرة تقدم الخدمات سابقة الذكر بشكل عام".
ويشرح "في البداية، أنشأت مجموعة واتساب واحدة لتتطور الى عشر مجموعات، كل مجموعة تحتوي على 1025 عضوا، ونتيجة إلى هذا الإقبال الكبير أنشأت مجموعة فيسبوك، وصل فيها عدد الأعضاء المنتفعين إلى أكثر من 20 ألف عضو منتفع".
وحول آلية عمل المبادرة، يقول العكايلة "نقوم في هذه المبادرة بالتواصل مع الجهات الخاصة والحكومية من مراكز ومعاهد وجمعيات ومنظمات لتوفير الفرص سابقة الذكر، حيث يتم التعريف بالمبادرة وبأهدافها للجهات التي نتواصل معها ليتم التنسيق حول الحصول على أي من هذه الفرص".
ويختم العكايلة "نحن الآن في هذه المبادرة بصدد إنشاء مجموعة من الفرق التطوعية حسب التخصصات والخبرات لنقوم بتدريب هذه الفرق التي ستكون بعد هذا التدريب هي من تقدم الفرص للمستفيدين".

MENAFN25012024000072011014ID1107770010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث