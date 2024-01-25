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القدس والإسلام.. دراسة في قداستها من المنظور الإسلامي للمؤرخ عثامنة

1/25/2024 2:39:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي ضمن برنامج مكتبة الأسرة "القراءة للجميع"، أعادت وزارة الثقافة طباعة كتاب "القدس والإسلام: دراسة في قداستها من المنظور الإسلامي"، الذي صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، لأستاذ التاريخ والدراسات الإسلامية في جامعة بير زيت المؤرخ خليل عثامنة.
جاء الكتاب في ستة فصول، يتحدث الفصل الأول عن القدس والموروث الوجداني العربي قبل الإسلام، فيما يتناول الفصل الثاني القدس والمنظور السياسي للإسلام، بينما يتناول الفصل الثالث القداسة الدينية لمدينة القدس، أما الفصل الرابع فيتحدث عن روافد القداسة، ويتحدث الفصل الخامس عن أدب الفضائل والقداسة الدينية، كما يتحدث الفصل السادس عن القدس وفريضة الجهاد.
الكتاب يتناول موضوع القداسة الدينية لمدينة القدس، منشأها ومنابعها وأصولها الإسلامية البحتة. فيبين أصالة هذه القداسة وبُعدها، بل خلوها من مؤثرات القداسة التي ارتبطت بالموروث الديني لدى أتباع الديانات السماوية الأخرى، وخصوصاً الموروث الديني اليهودي-المسيحي. كما يدحض الادعاءات التي حاول البعض، وما يزال، إلصاقها بمفهوم القداسة الدينية الإسلامية لينفي بذلك عنصر الأصالة عنها. وحرصاً من المؤلف على تأكيد أصالة القداسة الإسلامية، فقد تقصى وتتبع مقومات هذه القداسة المتجذرة عميقاً في القرآن والسنة الإسلامية ليثبت بالدليل القاطع طهر أصالتها الإسلامية ونقاءها.
في مقدمته للكتاب، يشير المؤلف إلى افتقار المكتبة العربية إلى دراسات علمية منهجية باللغة العربية عن مدينة القدس. فهذه المدينة على أهميتها، ومع ما تمثله وترمز إليه، لم تستقطب اهتمام كثير من الباحثين العرب من ذوي الاقتدار العلمي، أو ذوي الكفاية البحثية العالية التي تؤهلهم لولوج منابر البحث العلمي المتاحة، كالدوريات والمجلات الأكاديمية، سواء الصادر منها باللغة العربية، أو تلك الصادرة باللغات الأوروبية الحديثة. فكان ذلك سببا في ندرة ما كتبه الباحثون العرب مقارنة بما كتبه الباحثون الأجانب ونشروه عن مدينة القدس، حتى بات من المذهل أن يكتشف المرء تدني نسبة ما ينشره العرب قياسا بما ينشره غيرهم من أبناء الأمم الأخرى في هذا الموضوع.
يرى عثامنة أن الباحثين العرب تناولوا موضع القدس تناولا جزئيا في إطار بعض الدراسات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ضمن حقبة التاريخ الحديث والمعاصر، بل بلغت درجة المتعلقة بالتقصير في أبحاث بعض هؤلاء حد الاكتفاء بالنقاط فئات ما تناثر من معلومات، وقد حرص المؤلفون الأجانب على نشرها وترويجها. ولم يكلف بعض الباحثين العرب نفسه عناء الغوص بحثا عن الحقائق التاريخية في مظانها الأصيلة في أعماق المصادر العربية الإسلامية؛ التاريخية والفكرية والدينية ذات الصلة بمدينة القدس، أو بفلسطين العربية الإسلامية.
ويقول المؤلف، تميزت مادة هذه الأبحاث المجتزأة بالطابع الوصفي البحث، البعيد كل البعد عن الكتابة التحليلية، وعن الأسلوب العلمي النقدي، فجاءت مادة باهتة وسطحية يغلب عليها عامل التقليد والتكرار، بحيث لا يمكنها أن تصمد أمام النقد المعياري الذي يأخذ به النقاد، والمعمول به في أوساط الباحثين المحققين، مؤكدا أن مدينة القدس تتعرض حاليا لأقسى مرحلة من مراحل الصراع مع الصهيونية، يتمثل ذلك في حملة التهويد الجارفة، التي تجاوزت ما سبقها من حملات كانت تقتصر على محاولة تزوير وتشويه المعطيات التاريخية والجغرافية للأرض والمكان.
وأكد عثامنة أن هدف هذه الحملة هو "طمس الوجه العربي والإسلامي للمدينة على مختلف الصعد الجغرافية والعمرانية والديموغرافية، وصولا إلى الطمس الكلي لتاريخ هذه المدينة الحضاري الإسلامي، وتترافق حملة التهويد حملات صهيونية متجددة بدأت قديما ولم تنقطع، وكانت تهدف، وما تزال، تهدف إلى اختراع تاريخ آخر للقدس خاصة، ولفلسطين عامة، ينسجم مع تطلعات الحركة الصهيونية وأهدافها الاستراتيجية؛ كما اخترعت، وما تزال تخترع لمستعمراتها ومستوطناتها التي تقيمها على أنقاض قرى فلسطين العربية ومدنها، تاريخا آخر بأسماء أخرى.
ودعا المؤلف المثقفين العرب لأن يلتفتوا للدور الذي يقوم به الاستشراق الإسرائيلي-الصهيوني، كإحدى أهم الأدوات المستخدمة في ترويج الطروحات الفكرية والأيديولوجية الصهيونية من جهة، واستخدامه أداة لتسفيه الرواية التاريخية الإسلامية، والتشكيك في صدقيتها عن طريق التشكيك في المصادر العربية-الإسلامية المبكرة التي تؤكد الهوية العربية الإسلامية للقدس ولفلسطين على حد سواء، من جهة أخرى.
ويوضح عثامنة أنه يلاحظ أحيانا لجوء بعض المؤلفين العرب إلى الاعتماد على بعض الأساطير التي يروجها، وما يزال يروجها بعض المستشرقين الصهيونيين، أو المتعاطفين مع الصهيونية، فيتخذونها دليلا على إثبات القداسة الدينية لمدينة القدس؛ فيجعلون من أسطورة الهيكل المنسوب إلى سليمان، على سبيل المثال، مسجدا سابقا للمسجد الأقصى. وهم حين يفعلون ذلك، إنما يحولون أنفسهم إلى أدوات مجانية لتمرير أخطر الطروحات الأيديولوجية الصهيونية التي أثبت البحث العلمي الرصين زيفها وبطلانها. وكأن هؤلاء وأمثالهم قد نسوا، أو قد تناسوا أن مثل هذه الأساطير قد استخدم أداة لطمس حقائق التاريخ الفلسطيني وتشويه الصلات التاريخية الأصيلة التي تربط الأمة العربية بمدينة القدس. والأغرب من ذلك أن هؤلاء الكتبة عندما يسوقون مثل هذه الأساطير في كتبهم، أو في مقالاتهم، يوهمون أنفسهم أنهم ينتصرون للموضوعية وفاء، في ظنهم للمنهج العلمي الأكاديمي.
ويقول المؤلف، لكل هذه الأسباب مجتمعة وبسبب المكانة المتميزة التي تستأثر بها مدينة القدس من دون سائر مدن المعمورة ومن دون بقاع الأرض الأخرى، فقد رأت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، كما رأى أمين سرها البروفسور وليد الخالدي، أن تتمحور هذه الدراسة حول العلاقات التي تربط مدينة القدس بالإسلام -الإسلام العقيدة والإسلام المؤسسة- ببعدها الفكري والحضاري وتراثها العمراني والسياسي، فجاءت هذه الدراسة تلبية لهذا التوجه النبيل.
وخلص عثامنة إلى أنه حرص في هذه الدراسة على استجلاء حقيقة الصلات والوشائج التي تربط الإسلام والمسلمين بمدينة القدس، فغصتُ في أغوار التراث الديني والفكري للإسلام بحثا عن جذور هذه العلاقة وجوهرها، مع شيء من التفصيل أحيانا كي أميط اللثام عن غوامض المفردات والمصطلحات التي يصعب على القارئ فهمها بسبب اللغة العربية الكلاسيكية التي كتبت بها مصادرنا التراثية.
وفي الخاتمة، يقول عثامنة، إن هذه الدراسة تضع القارئ العربي في صورة الصلات الوجدانية التي كانت تربط ما بين مدينة القدس والإنسان العربي في فضاء البيئات العربية داخل جزيرة العرب وامتداداتها في الشمال والشمال الشرقي لبلاد الشام، ولبلاد ما بين النهرين، مبينا أنه تناول في هذا الكتاب التفاعلات الدينية والسياسية التي نشأت بين العرب ومدينة القدس، خصوصا مع بداية الفتوحات الإسلامية، وكيف تحولت المدينة محورا مركزيا من محاور العقيدة الإسلامية، وهو ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيدين الديني والسياسي، وما أسبغه عليها الخلفاء المسلمون الأوائل من هالات التقدير والتجبيل، وخصوصا في حقبة الدولة الأموية، والتي أصبحت أساسا راسخا طوال الحقب الإسلامية التالية وما بعد ذلك من عهود.
ويوضح أنه تطرق في هذا الكتاب إلى أهم مرتكزات القداسة الدينية التي تزخر بها مدينة القدس بدءا بمؤسسة الإسراء والمسجد الأقصى وقبة الصخرة، والدور الذي قامت به قبة الصخرة كمحور رئيسي من محاور القداسة لا في القدس خاصة، بل كمحور في قداسة رئيسي في الإسلام عامة، وأضفت هالة من القداسة لا على مدينة القدس وحدها، بل على بلاد الشام كلها، بحيث أصبح إقليم بلاد الشام إقليما منافسا لإقليم بلاد الحجاز على صعيد القداسة الدينية.
ويذكر أن الدكتور خليل عثامنة هو أستاذ التاريخ والدراسات الإسلامية في جامعة بير زيت، باحث ومؤرخ. له كتابان في تاريخ فلسطين الإسلامية صدرا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت؛ الأول بعنوان "فلسطين في خمسة قرون" ويغطي تاريخ فلسطين منذ الفتح الإسلامي حتى الغزو الأوروبي الصليبي، والثاني بعنوان "فلسطين في العهدين الأيوبي والمملوكي". وله أيضاً مساهمات جادة في الدراسات التاريخية الإسلامية. وقام بتحقيق وتقديم ونشر الجزء السادس "ب" من موسوعة "أنساب الأشراف" التاريخية للمؤرخ والنسابة الكبير أحمد بن يحيى البلاذري.
وإضافة إلى ذلك، كتب عشرات الدراسات ذات الصلة بقضايا المجتمعات الإسلامية في العصور الوسيطة، باللغتين الإنجليزية والعربية، في أمهات الدوريات والمجلات الأكاديمية في الغرب والشرق العربي.

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