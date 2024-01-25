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المضي نحو تحقيق الأحلام المؤجلة.. حينما نتشبث بالتفاؤل وسط الصدمات

1/25/2024 2:39:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور دائما هنالك غد جديد يشرق معه الأمل ورغبة في الاستمرار وتجاوز المرارة واللحظات الصعبة، تماما كما يوجد بعد السقوط نهوض ومضي نحو أحلام مؤجلة وقرارات أوقف تنفيذها.
رغم كل ما يعيشه العالم اليوم من أحداث دامية وخسارات كبيرة وفقدان الرغبة في الاستمرار وكأن الساعة البيولوجية توقفت عن النبض، إلا أن الحياة ما تزال مستمرة والأيام تمضي دون أن تتوقف، ما يجعل الالتفات للغد ضرورة لا تعني أبدا أن تطوى الصفحات المؤلمة، بل تكون هي مصدر القوة.
لم تتوقف الأيام ولا الساعات، بل تمضي بسرعة، ونحتاج اليوم لإنعاش النفس وإحياء الأمل من جديد والبدء بالعمل والاستمرار بالحلم والسعي نحو الأهداف المؤجلة، هكذا يصف أحمد القاسمي الحال بعد أن توقفت بوصلة الزمن به عند السابع من أكتوبر، ليعيش ما يعيشه العالم أجمع من حزن وألم وخيبات أمل متتالية جراء العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.
القاسمي لا يختلف كثيرا عن غيره، لكنه يؤمن أنه بعد كل ما عاشه العالم ويعيشه اليوم، لابد من التفكير بطريقة إيجابية كلها أمل وتفاؤل ومحاولة تجاوز الصدمات النفسية والاستمرار بالوقوف مجددا، ليتمكن من مواصلة حياته وأعماله وأهدافه.
وتوافقه الرأي مريم حسان التي تجد ضرورة التسلح بالإيمان والقوة والإصرار على الاستمرار بالنجاح مجددا، مبينة أن الوقوف مكتوفة اليدين لن يصلح ما يفسده الدهر، لكن التجاوز والمضي ووضع أهداف وطموحات والسعي لتحقيقها ستمكن صاحبها من تحقيق ما يصبو اليه، "نهاية كل طريق معتم بصيص نور".
ويؤكد الاستشاري الأسري الاجتماعي مفيد سرحان، أن الظروف التي نعيشها اليوم مع استمرار الحرب المدمرة على الأهل في قطاع غزة تبرز الحاجة الى التحلي بالصفات التي تمكننا من الصبر والثبات.
ويبين سرحان أن أقوى الأسلحة التي يمكن أن يتسلح بها الإنسان في كل الظروف هو التفاؤل والنظر الى المستقبل بأمل وثقة، والابتعاد عن التشاؤم، ومما يدفع أكثر الى التفاؤل هذا الصمود الأسطوري لأهالي غزة، بالرغم من الأعداد الكبيرة للشهداء والجرحى والمفقودين.
وكذلك مما يبعث على التفاؤل ما تقدمه المقاومة في غزة من بطولات وإيقاع بالعدو وتكبيده خسائر فادحة، كما في ما يقوله الأطفال في غزة، ويقوي من عزيمتنا ويبث الأمل والطمأنينة في النفوس بسبب هذا الثبات والصبر.
هم يعلمون العالم دروسا في الصبر والتحمل، كذلك، بالرغم من الفقد وأعداد الشهداء من أفراد الأسرة والأقارب والجيران وصور الأشلاء، إلا أن نساء غزة يتحدثن عن التفاؤل بالنصر القادم.
ويقول سرحان "إن علينا أن نتفاءل بأن القادم أفضل بإذن الله، وأن بعد العسر يسرا، وبعد الشدة فرجا، وبعد الضيق يسرا؛ لأن الإحباط واليأس أخطر ما يهدد الإنسان، ما يعني الموت البطيء".
والإنسان المتفائل لا يمنعه الظرف الصعب من الانشغال بالعمل والإنجاز بدل السكون والإحباط، فهو أكثر قدرة على ضبط نفسه ومشاعره وأعصابه في أصعب الظروف وأدقها، وهو يدرك أن "بعد العسر يسرا"، بحسب سرحان.
ويقول، التفاؤل إيمان من الشخص يدفعه إلى العطاء والعمل والإنجاز للوصول الى النجاح، ولا يقبل أن يكون سجين الواقع بل يتحدى الواقع ونظره الى المستقبل. وكما يقال "تفاءلوا بالخير تجدوه"، والتفاؤل يجلب الخير لأنفسنا وللآخرين. ويبقى الشخص الإيجابي أكثر طمأنينة وراحة نفسية من المتشائم، فهو يشعر بالرضا والقناعة، وهو ينشر ذلك لأسرته ومجتمعه.
الى ذلك، يبين سرحان أن عزيمة الإنسان تزيد من قدرته على مواجهة الصعاب والتعامل مع المشاكل بقدرة وكفاءة، ويكون مؤهلا للنجاح أكثر من الشخص المتشائم، وهو يقوم بواجباته دون إخلال ويبتكر وسائل إبداعية للإنجاز، فهو لا يعرف اليأس ولديه درجة عالية من التحمل والصبر، والأمل لديه موجود في كل الظروف.
كما أن المتفائل قادر على اتخاذ قرارات سليمة وصحيحة، وفق سرحان، لأنه أقل توترا بعيدا عن الخوف والقلق، ينظر الى الجانب المشرق، وهو يؤمن بقدرته على التغيير حتى في الظروف الصعبة، بينما المتشائم ينظر الى الواقع الصعب ويستسلم له، ما ينعكس على نفسه ومحيطه.
ويضيف "مما يزيد من قدرة الإنسان على التفاؤل القرب من الله تعالى والثقة بقدرته على التغيير، وأن ننظر الى ما بنا من نعم كثيرة، وأن نأخذ بالأسباب وتكون علاقاتنا حسنة ووثيقة مع الجميع ونبتعد عن الخلافات والأحقاد وأن نكون متسامحين مع الآخرين".
ويختم سرحان "المطلوب هو بث روح الأمل لمن حولنا، وعدم المساهمة في بث روح الإحباط واليأس، لأن التفاؤل سلاحنا للوصول إلى مستقبل مشرق، وهو قوة دافعة للإنسان تشرح صدره للعمل والعطاء، وإذا فقدنا ذلك فقدنا كل شيء".

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