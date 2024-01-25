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مهيدات: النجاحات التكنولوجية المخبرية ليست جديدة على الأردن

1/25/2024 2:39:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات المختبر البحثي التدريبي والمكتب الإقليمي لشركة الفيحاء العلمية، وبحضور مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في مديرية الأمن العام العقيد نايف الزيود وعدد من خبراء الجينات الوراثية في الإدارة، وممثلين عن الجمعية العلمية الملكية، وكوكبة من الخبراء والمختصين في مجال العلوم المخبرية وممثلين عن الشركات العالمية الرائدة.

وأشار مهيدات في كلمته إلى أن هذه النجاحات التكنولوجية المخبرية في المختبر البحثي التدريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في واحدة من الشركات الأردنية السباقة في توفير المستهلكات والاحتياجات الضرورية للمختبرات الطبية والبحثية، ليست جديدة على وطن مثل الأردن يحتضن قامات وكفاءات متميزة وسباقا في تصدير الكفاءات في مختلف المجالات إلى دول العالم.

ولفت مهيدات إلى النجاحات الوطنية التي تحققت خلال جائحة كورونا والتي حولت الأزمة إلى فرص صناعية واقتصادية حيث تم إيجاد ٥١ مصنعا للمعقمات و ٥٦ مصنعا للكمامات خلال ثلاثة شهور تصدر إلى عدة دول ومنها دول عظمى، مشيرا إلى التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين باستمرار نحو التميز والابتكار وتعزيز دور الأردن الريادي وصدارته في مجال في وطن ينعم بالأمن والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

من جهته أشار مدير عام شركة الفيحاء العلمية السيد مصطفى عبد ربه إلى أن الأردن من أوائل دول العالم التي أدخلت التكنولوجيا الحديثة وعرف بمنظومة التزويد الذكي لضمان استمرارية رفد المؤسسات الصحية والجنائية والخدمية بالمحاليل والمواد المخبرية.

بدوره قدم المدير التنفيذي للشركة المهندس إياد عطوة خلال جولة تعريفية بالتطبيقات التكنولوجية للعلوم الجزئية البيولوجية في العلوم الجنائية والتشخيصية الدقيقة والبحثية والانعكاسات المهمة لها في مجالات الأمن الغذائي وصحة الحيوان والبيئة.

وعلى هامش الافتتاح اطلع مهيدات في جولة ميدانية على مستودعات الأجهزة والمعدات وعلى مركز التميز حيث تابع مهيدات مراحل انتقال العينات وتشخيصها باستخدام الجيل الحديث من الأجهزة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي والنمط الحديث في التسلسل الجيني لتشخيص الأورام والأمراض الوراثية المعقدة.

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