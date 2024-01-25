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الكنيسة الأرثوذكسية تحيي يوم الحج المسيحي إلى موقع المعمودية غدا

1/25/2024 2:39:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان المغطس- تحيي الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن غدا الجمعة يوم الحج السنوي إلى موقع معمودية السيد المسيح (المغطس)، ويترأس الاحتفال غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن.

وقال مسؤول المركز الإعلامي في الكنيسة الأرثوذوكسية الأب صفرونيوس إن الاحتفال سيقام بجانب دير الروم الأرثوذوكس على الضفة الشرقية لنهر الأردن، بمشاركة مطران الروم الأرثوذوكس في الأردن رئيس مجلس رؤساء الكنائس خريستوفوروس عطالله وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وعدد من المطارنة والأساقفة القادمين من اليونان.

وأضاف أنه سيحضر الاحتفال عدد من الوزراء والدبلوماسيين والشخصيات الرسمية والعامة، متوقعا أن يزيد عدد الحجاج على 7 آلاف حاج.

وتابع أنه سيتم رفع الصلوات من أجل إخوتنا في غزة وإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الحجاج في ظل الظروف الجوية السائدة.

ويقام موسم الحج المسيحي في كانون الثاني/ يناير من كل عام عبر استقبال حجاج الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية، وحجاج من كنائس الأقباط والسريان والكنيسية اللوثرية والأرمن وغيرهم من الكنائس المختلفة.

ويعتبر موقع المغطس المكان المخصص للأعياد السنوية لحجاج الطوائف المسيحية، ويسمى عيد الغطاس أو عيد الحج المسيحي الكبير، الذي يعد موروثا تقليديا يمثل كيفية تعميد السيد المسيح من يوحنا المعمدان (النبي يحيى عليه السلام).

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