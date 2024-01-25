الكنيسة الأرثوذكسية تحيي يوم الحج المسيحي إلى موقع المعمودية غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حابس العدوان المغطس-
تحيي الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن غدا الجمعة يوم الحج السنوي إلى موقع
معمودية السيد المسيح (المغطس)، ويترأس الاحتفال غبطة البطريرك كيريوس كيريوس
ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن.
وقال مسؤول المركز الإعلامي في الكنيسة الأرثوذوكسية
الأب صفرونيوس إن الاحتفال سيقام بجانب دير الروم الأرثوذوكس على الضفة الشرقية
لنهر الأردن، بمشاركة مطران الروم الأرثوذوكس في الأردن رئيس مجلس رؤساء الكنائس
خريستوفوروس عطالله وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وعدد من المطارنة والأساقفة
القادمين من اليونان.
وأضاف أنه سيحضر الاحتفال عدد من الوزراء
والدبلوماسيين والشخصيات الرسمية والعامة، متوقعا أن يزيد عدد الحجاج على 7 آلاف
حاج.
وتابع أنه سيتم رفع الصلوات من أجل إخوتنا في
غزة وإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال
الحجاج في ظل الظروف الجوية السائدة.
ويقام موسم الحج المسيحي في كانون الثاني/
يناير من كل عام عبر استقبال حجاج الكنائس
الكاثوليكية والأرثوذكسية، وحجاج من كنائس الأقباط والسريان والكنيسية اللوثرية
والأرمن وغيرهم من الكنائس المختلفة.
ويعتبر موقع المغطس المكان المخصص للأعياد
السنوية لحجاج الطوائف المسيحية، ويسمى عيد الغطاس أو عيد الحج المسيحي الكبير،
الذي يعد موروثا تقليديا يمثل كيفية تعميد السيد المسيح من يوحنا المعمدان (النبي
يحيى عليه السلام).
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