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طبيب يكشف سبب انتشار الحصبة في الأردن

1/25/2024 2:39:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة إن مرض الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عن طريق الرذاذ الخارج من الجهاز التنفسي وعن طريق ملامسة الفيروسات الناتجة عن السعال في الهواء أو على الأسطح التي لوثت بهذا الرذاذ والتي تبقى لمدة طويلة تجعلها قابلة للانتقال إلى الأشخاص الآخرين.

وتبدأ الأعراض بعد انتهاء فترة الحضانة التي قد تستمر من 10-15 يوماً والتي تتمثل بأعراض مشابهة للإنفلونزا من آلام في الحلق، سيلان أنفي، سعال، ارتفاع في درجة الحرارة، إعياء عام، ثم يظهر الطفح الجلدي المميز للحصبة من خلف الأذنين، ثم يبدأ بالانتشار على الوجه والجذع ثم على بقية الجسم، ويستمر لمدة تزيد على أسبوع وقد يصل إلى أسبوعين في بعض الأحيان، والأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض في المناعة يتعافون من تلقاء نفسهم، وفق الطراونة.

وبين أن بعض العلامات المميزة التي قد تكون من دلائل تمييز مرض الحصبة والتي تتم من خلال الفحص السريري الذي يتم إجراؤه من قبل الطبيب المستقبل للحالة بعد فحص الحلق، بحيث تظهر بعض النقاط البيضاء الموجودة على الحلق والمشابهة لرشات الملح تسمى "Koplic spots".

وأرجع الطراونة أسباب ظهور الإصابات إلى موجات اللجوء والاكتظاظ والضغط على البنية التحتية للمنظومة الصحية واإاخفاقات التي ساعدت في تفشي المرض والتي تكمن في استمرارية وزارة الصحة باستخدام الكروت والبطاقات التي يمكن إتلافها وفقدانها، في حين أن العالم يتحول إلى التحول الرقمي للتسجيل والسجلات، مشيراً إلى ضرورة وجود سجل إلكتروني لبرامج التطعيم ومتابعة المتخلفين عن التطعيم من خلال ربط الأرقام الوطنية بدائرة الأحوال المدنية مع وزارة الصحة.

وأكد ضرورة وجود إعادة مراجعة سنوية للبرنامج الوطني بما يتماشى مع التحديثات الوطنية لكل البرامج وليست الحصبة فقط؛ حتى لا يكون هناك مفاجأة بالأعداد، موضحاً أنه وبحسب البرنامج الوطني تعطى جرعتين الجرعة الأولى بين 15 – 18 شهراً والثانية قبل الدخول إلى المدرسة.

ودعا الطراونة إلى ضرورة وضع خطة واستجابة سريعة لاحتواء أي ارتفاع بأعداد الإصابات والتدقيق على المراكز التي تقوم بإعطاء المطاعيم للفئات العمرية المستهدفة وإجراء دراسات مسحية لجميع محافظات ومناطق المملكة لمعرفة الأرقام الفعلية لأعداد الإصابات في الحصبة، بالإضافة إلى إصدار نشرات إرشادية وتوعوية للمواطنين عبر وسائل الإعلام والكوادر الطبية وبخاصة مقدمي الرعاية الصحية الأولية.

وتابع: "نتساءل أين هو دور مركز مكافحة الأوبئة في وضع الخطة والاستجابة السريعة لمثل هذه الظروف وإصدار التوصيات للسلطات الصحية باتباع إجراءات معينة لاحتواء أي ارتفاع بأعداد الإصابات، مثل التدقيق على المراكز التي تقوم بإعطاء المطاعم للفئات العمرية المستهدفة، وإجراء دراسات مسحية لجميع محافظات ومناطق المملكة لمعرفة الرقم الفعلي للإصابات".

ولفت الطراونة إلى ضرورة قيام المركز الوطني بإصدار النشرات التوعوية والإرشادية للمواطنين وللكوادر الطبية والصحية، ومتابعة هذا الطارئ؛ لأن هذا الشأن هو في لبّ عمل المركز الوطني لمكافحة الأمراض والأوبئة.

ودعا اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية حديثه إلى ابتعاد كبار السن والحوامل والأطفال عن المصابين؛ لوجود احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة لهذه الفئات، وبين أن احتمالية إصابة الحاصلين على مطعوم الحصبة بالمرض ستكون ضعيفة.

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