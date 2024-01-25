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العيسوي يلتقي شيوخ ووجهاء قبيلة العنزة وعشائر الغياث ووفدا شبابيا من معان

1/25/2024 2:39:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، إن الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى على الدوام، السند القوي لقضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، انطلاقا من رسالته العروبية القومية، وباعتباره وريثا للمبادىء السامية للثورة العربية الكبرى، القائمة على تحقيق النهضة للأمة العربية ووحدتها.

وأضاف، خلال لقائه اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي ،شيوخا ووجهاء من قبيلة العنزة وعشائر الغياث، ووفدا شبابيا من محافظة معان، في لقاءين منفصلين، أن الأردن، وتجسيدا لرسالته ومبادئه الثابتة التي تأسس عليها، يقف بكل صلابة وثبات، إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، داعما ومساندا لهم في قضيتهم العادلة، وحقهم في الحرية والعدالة والحياة.

وأشار إلى جهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لإنصاف الشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقهم وتطلعاتهم بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، والتأكيد على أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين.

وبين أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يسخر كل جهوده السياسية وإمكانياته، لنصرة والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لأبشع الجرائم وأفظع الانتهاكات اللأنسانية، من قبل آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال العيسوي إن جميع مباحثات ولقاءات واتصالات جلالة الملك، مع زعماء وقادة المجتمع الدولي، تركز وتشدد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وضرورة ضمان استمرار تدفق المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية للقطاع بشكل كافٍ ومستدام، وتوظيف مكانته الدولية لحشد تأييد دولي لتحقيق ذلك.

ولفت إلى رفض الأردن القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتحذير من مغبة استغلال إسرائيل لعدوانها على غزة وانتهاكاتها وإجراءاتها التعسفية في الضفة الغربية، لتنفيذ مخططاتها التوسعية.

وأشار العيسوي إلى الجهود الملكية، التي لعبت دورا مهما بتوضيح حقيقة ما ترتكبه إسرائيل من مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولاتها لتهجيرهم عن وطنهم، والتي تقوم أيضا بدور فاعل ومؤثر في إبراز رسالة المملكة ومواقفها التاريخية الراسخة، وذلك في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح أن جهود جلالة الملك ومواقفه كان لها تأثير على مواقف كثير من الدول، التي باتت تتبنى الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات للقطاع، والتأكيد على أن حل الدولتين، هو الطريق الوحيد نحو تحقيق السلام العادل والشامل، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى المضامين، التي حملتها مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع محطات تلفزة عالمية، ومقالها في صحيفة الواشنطن بوست، والتي أوضحت خلالها الصورة الحقيقة للظلم والمعاناة الإنسانية، التي يتعرض له الأشقاء في غزة، وكشفت كذلك زيف الإدعاءات والأباطيل الإسرائيلية.

ولفت العيسوي إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على الإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني لجنوب قطاع غزة، ومرافق بعثته المستشفى إلى مدينة العريش المصرية.

كما أشار إلى مشاركة سمو الأمير سلمى بنت عبدالله الثاني، في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية وعلاجية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وأكد العيسوي أن الاردن، سيواصل جهوده لضمان وصول وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة والضفة الغربية، ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية والغذائية، من خلال إرسال الطائرات الإغاثية أو عبر القوافل البرية.

وبين أن الأردن استقبل عدد من المصابين بالسرطان من قطاع غزة، الذين تم إجلاؤهم، لتلقي العلاج في الأردن، واستقبال المرضى المحولين من القطاع في قسم الأطراف الصناعية بمركز التأهيل الملكي.

وقال العيسوي إن مواقف الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابته وراسخة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في حقهم بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الأردن لن يقبل، تحت أي ظرف من الظروف، بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشدد على ضرورة التصدي لكل الإشاعات وأي محاولات تشكيك بمواقف الأردن التاريخية الثابتة، والعمل على رص الصفوف والوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.

ولفت العيسوي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الوعي واليقظة والتصدي لكل من يحاول النيل من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف صفا واحدا للدفاع عن الوطن، ومقدراته ومنجزاته.

من جهتهم، أكد الحضور، خلال اللقاءين، وقوفهم وجميع الأردنيين خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والمتقدمة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالوا إن مواقف الأردن وعبر مسيرته الطويلة، هي مواقف قومية وعروبية ثابتة، لا تتبدل ولا تتغير، مهما كان حجم التحديات.

وثمنوا جهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة، دوليا وإقليميا، لمساندة ونصرة الأشقاء، والتي كان لها تأثيرا واضحا على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده قطاع غزة.

وعبروا عن اعتزازهم بجهود الأردن الإنسانية ومواقفه الشجاعة، بكسر الحصار على غزة، حيث كان الدولة الوحيدة التي حلقت طائراته في سماء غزة لإنزال مستلزمات طبية وعلاجية للمستشفيات الاردنية المدنية، وغرسال مستشفى ميداني جديد ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية الإغاثية للقطاع برا وجوا.

وثمنوا مواقف جلالة الملكة رانيا العبدالله، تجاه المجازر من قتل للأطفال والنساء والشيوخ، والتدمير التي تترتكبها ألة القتل الإسرائيلية، التي عبرت عنها خلال مقالها في صحيفة الواشنطن بوست، ومقابلات جلالتها مع محطات تلفزة عالمية.

وأعربوا عن تقديرهم واعتزازهم بجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرصه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعته لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة.

وحيوا مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في إحدة عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية وعلاجية للمستشفيات الميدانية في غزة.

واعتبروا أن جهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، تجسد موقف الأردن التاريخي الثابت، قيادة وشعبا، تجاه الأشقاء في فلسطين والدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددوا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، في الحفاظ على عروبتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني لها.

وقالوا إن الهاشميين جسدوا على مدار التاريخ أسمى مواقف الشرف والرجولة والتضحية تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لإستعادة حقوقه المشروعه ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وأكدوا بأنه لا يمكن لأحد المزاودة على مواقف الهاشميين والأردنيين الراسخة والجهود المستمرة في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين.

وقالوا " إننا نعي تماما حجم التحديات والمؤمرات التي تحيق بالأردن، وسنبقى على العهد، أوفياء مخلصين للوطن، نقف ونلتف حول القيادة الهاشمية الحكيمة، التي لا تألوا جهدا في سبيل نصرة ودعم قضايا الأمة العربية والإسلامية".

وأضافوا أن الأردن بتلاحم أبنائه والتفافهم حول قيادته الهاشمية المظفرة، سيبقى عصيا على كل من يحاول النيل من أمنه واستقراره، مشيرين إلى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها.

وثمنوا جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الذود عن حمى الأردن وحمايته وصون مقدراته والحفاظ على منجزاته.

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