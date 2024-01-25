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الصفدي يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات فورا

1/25/2024 2:39:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، في اجتماع بحث جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والتبعات الكارثية لاستمرار الحرب على القطاع.

وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام.

وشدد على أن أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة يجب أن تنطلق من أن غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي سياق خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

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