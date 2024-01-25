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السياسة والمجتمع يطلق اسم عبدالله الجبور على برنامجه التدريبي

1/25/2024 2:39:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن معهد السياسة والمجتمع عن إطلاق اسم "عبدالله الجبور لتمكين العقول السياسية" على برنامجه التدريبي تجول مع معهد السياسة والمجتمع.

وبحسب د. رشا فتيان المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع، فإن هذه الخطوة تأتي تكريمًا للزميل الراحل الجبور كباحث متميز ولما له من إسهامات عديدة على الصعيدين العلمي والفكري، وكشخصية شابة عُرفت بمواقفها الإنسانية والوطنية ساعدت ومكّنت وألهمت الكثير من الشباب ممن حوله، خصوصًا وأن الزميل الراحل كان عضو فريق التدريب ضمن أعمال هذا البرنامج خلال الفترة الماضية.

وكان معهد السياسة والمجتمع قد أعلن عن فتح طلبات التقديم ابتداء من اليوم وحتى الأول من شهر شباط المقبل لاستقبال الفوج الثاني من برنامجه التدريبي لطلبة وخريجي العلوم السياسية بشكل خاص وتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل عام
ويأتي برنامج "عبدالله الجبور لتمكين العقول السياسية"، ضمن رؤية المعهد الرامية إلى تمكين وتنمية الشباب، وتعزيز دورهم في السياسة والمجتمع ضمن منظومة القيم الوطنية في تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة وتطوير الحياة الديمقراطية.

وأشارت فتيان، إلى أن البرنامج يعكس التزام معهد السياسة والمجتمع بتحقيق التطلعات الوطنية من خلال استثمار الموارد بطريقة فعّالة وذكية من خلال الدمج بين المعرفة والمهارة وجسر يربط بين النظرية والتطبيق
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وأضافت فتيان إن البرنامج سيستقطب 10 من المشاركين والمشاركات وسيتكون من 10 محاور بواقع أكثر من 60 ساعة تدريبية تتنوع ما بين تمكين المشاركين من الكتابة الإبداعية ومراجعات الكتب دخولًا إلى أسياسيات البحث العلمي وإعداد أوراق السياسيات إلى جانب المحاور المتعلقة بالتوجيه المهني والمهارات الشخصية والحياتية من منطلق مساعدة المشاركين في تأهيلهم لسوق العمل. ولفتت فتيان إلى أن البرنامج يتناول أيضَا القضايا السياسية المنوعة حيث يخصص محورًا خاصًّا عن التاريخ السياسي الأردني وصناعة السياسات في الأردن وتحديات الانتقال الديمقراطي بالإضافة إلى السياسات الشرق الأوسط على صعيد خارطة اللاعبين وعلى صعيد السياسات الدولية تجاه المنطقة، إلى جانب المحاضرات والجلسات النقاشية التي ستأخذ منحى سياسيًّا محليًّا ودوليًّا.

يُذكر أن معهد السياسة والمجتمع مؤسسة غير ربحية، ومعهد دراسات وأبحاث مستقل يهدف من خلال عمله إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الاردن والاقليم وتعزيز اطر وادوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها.

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