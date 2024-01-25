السياسة والمجتمع يطلق اسم عبدالله الجبور على برنامجه التدريبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن معهد السياسة والمجتمع عن إطلاق اسم "عبدالله الجبور لتمكين العقول السياسية" على برنامجه التدريبي تجول مع معهد السياسة والمجتمع.
وبحسب د. رشا فتيان المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع، فإن هذه الخطوة تأتي تكريمًا للزميل الراحل الجبور كباحث متميز ولما له من إسهامات عديدة على الصعيدين العلمي والفكري، وكشخصية شابة عُرفت بمواقفها الإنسانية والوطنية ساعدت ومكّنت وألهمت الكثير من الشباب ممن حوله، خصوصًا وأن الزميل الراحل كان عضو فريق التدريب ضمن أعمال هذا البرنامج خلال الفترة الماضية.
وكان معهد السياسة والمجتمع قد أعلن عن فتح طلبات التقديم ابتداء من اليوم وحتى الأول من شهر شباط المقبل لاستقبال الفوج الثاني من برنامجه التدريبي لطلبة وخريجي العلوم السياسية بشكل خاص وتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل عام
ويأتي برنامج "عبدالله الجبور لتمكين العقول السياسية"، ضمن رؤية المعهد الرامية إلى تمكين وتنمية الشباب، وتعزيز دورهم في السياسة والمجتمع ضمن منظومة القيم الوطنية في تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة وتطوير الحياة الديمقراطية.
وأشارت فتيان، إلى أن البرنامج يعكس التزام معهد السياسة والمجتمع بتحقيق التطلعات الوطنية من خلال استثمار الموارد بطريقة فعّالة وذكية من خلال الدمج بين المعرفة والمهارة وجسر يربط بين النظرية والتطبيق
.
وأضافت فتيان إن البرنامج سيستقطب 10 من المشاركين والمشاركات وسيتكون من 10 محاور بواقع أكثر من 60 ساعة تدريبية تتنوع ما بين تمكين المشاركين من الكتابة الإبداعية ومراجعات الكتب دخولًا إلى أسياسيات البحث العلمي وإعداد أوراق السياسيات إلى جانب المحاور المتعلقة بالتوجيه المهني والمهارات الشخصية والحياتية من منطلق مساعدة المشاركين في تأهيلهم لسوق العمل. ولفتت فتيان إلى أن البرنامج يتناول أيضَا القضايا السياسية المنوعة حيث يخصص محورًا خاصًّا عن التاريخ السياسي الأردني وصناعة السياسات في الأردن وتحديات الانتقال الديمقراطي بالإضافة إلى السياسات الشرق الأوسط على صعيد خارطة اللاعبين وعلى صعيد السياسات الدولية تجاه المنطقة، إلى جانب المحاضرات والجلسات النقاشية التي ستأخذ منحى سياسيًّا محليًّا ودوليًّا.
يُذكر أن معهد السياسة والمجتمع مؤسسة غير ربحية، ومعهد دراسات وأبحاث مستقل يهدف من خلال عمله إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الاردن والاقليم وتعزيز اطر وادوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها.
MENAFN25012024000072011014ID1107770001
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.