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تفاصيل المنخفض عالي التأثير الذي يعبر المملكة الجمعة والسبت

1/25/2024 2:39:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- تُشير أحدث الخرائط الجوية إلى أن المملكة ستتأثر بمشيئة الله بمُنخفض جوي مُصنف من الدرجة الثالثة (الدرجة المتوسطة إلى عالية التأثير) وفق مقياس شدة المُنخفضات الجوية و يبدأ تأثيراته على المملكة اعتباراً من صباح الجمعة 26/1/2024 و يستمر تأثيره على المملكة لنحو 36 ساعة بمشيئة الله. و تالياً هي تفاصيل تأثيرات هذا المُنخفض الجوي و أوقات الذروة المُرتقبة، بحسب موقع طقس العرب.
أمطار غزيرة للغاية مُتوقعة بعد الظهر في شمال المملكة تمتد عصراً إلى المناطق الوسطى
 يتوقع أن تهطل زخات من الأمطار على فترات في ساعات الصباح إلا أنه يُتوقع عبور جبهة هوائية اعتباراً من ساعات ما بعد الظهر تبدأ في شمال المملكة و تترافق مع أمطار غزيرة للغاية بمشيئة الله تكون مُترافقة مع حدوث الرعد و تساقط البَرَد. و مع حلول ساعات العصر و أواخر النهار يستمر عبور الجبهة الهوائية لتصل إلى العاصمة و المناطق الوسطى و يصل معها الهطول المطري الغزير بمشيئة الله و تكون حينها ذورة للهطولات المطرية. و لا يُستبعد أن تتسبب هذه الأمطار بجريان كبير للأودية و الشعاب، و رُبما تشكل السيول في بعض المناطق و ارتفاع منسوب المياه.
اكتمال عبور الجبهة الهوائية مساءً و ليلاً ووصول الأمطار الغزيرة إلى محافظتي الكرك و الطفيلة
 و مع حلول الليل، يُتوقع اكتمال عبور الجبهة الهوائية لتمتد الهطولات المطرية إلى محافظة الكرك، و تشتد و تصبح غزيرة مع ساعات ما قبل مُنتصف الليل و تمتد أيضاً إلى محافظة الطفيلة، و تكون مُترافقة مع تساقط لزخات من البَرَد خاصة فوق المُرتفعات الجبلية العالية. و تستمر أيضاً الأمطار بالهطول على فترات بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة و بذلك تعم الأمطار مساحات شاسعة من المملكة.
استمرار هطول الأمطار على فترات حتى مساء السبت
 ويتحرك المُنخفض الجوي تدريجياً نحو الشرق و تندفع خلفه تيارات رطبة تعمل على استمرار هطول الأمطار بمشيئة الله على فترات تكون غزيرة لبعض الأوقات و ذلك في عموم شمال ووسط المملكة بالإضافة إلى محافظة الكرك و أحياناً على فترات مُتباعدة محافظة الطفيلة. و يُتوقع استمرار هطول هذه الأمطار طوال ساعات نهار السبت و تستمر حتى ساعات المساء، قبل أن تبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة لابتعاد المُنخفض الجوي عن المنطقة و لكن دون توقف هذه الأمطار بشكل التام.
ضباب مُتوقع و سحب ملامسة لسطح الأرض
 و أثناء تأثر المملكة بهذا المُنخفض الجوي، لا يُستبعد أن تعبر غيوم مُنخفضة ملامسة لسطح الأرض جبال المملكة مما يؤدي إلى تشكل الضباب و الضباب الكثيف أحياناً مُسبباً تدنياً كبيراً لمدى الرؤية الأفقية.
انخفاض ملموس على درجات الحرارة و طقس بارد بشكل لافت
 و يتوقع المُتنبئون الجويون في مركز طقس العرب أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يومي الجمعة و السبت و تُصبح بذلك أقل من مُعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بِعدّة درجات. و تسود المملكة أجواء باردة بشكل لافت في أغلب المناطق، وتكون شديدة البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.
رياح قوية مرافقة للمنخفض الجوي
 و ُتشير النمذجة الحاسوبية إلى وجود رياح قوية مُرافقة لهذا المُنخفض الجوي خاصة في فترة ما قبل عبور الجبهة الهوائية من يوم الجمعة و ذلك في مناطق واسعة من المملكة مما قد يؤدي إلى تشكل موجات غبارية في المناطق الصحراوية قُبيل هطول الأمطار. كما و تكون الرياح قوية بشكل لافت خلال ساعات نهار يوم السبت مع إحتمالية وصول سرعة هبات الرياح أحياناً إلى 100 كم/ساعة في المناطق المفتوحة. المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، يُتوقع أن تتعرض لهبات شديدة في بعض الأحيان خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.
موجات غبارية مُتوقعة في المناطق الصحراوية من جنوب المملكة
و نتيجة لسرعات الرياح العالية المُتوقعة، فإنه لا يستبعد أن تتعرض المناطق الصحراوية الجنوبية من المملكة و خاصة تلك التي لن تتعرض لهطولات خلال فترة تأثير المنخفض تكون عُرضة لحدوث موجات غبارية رُبما تكون كثيفة في بعض الأحيان و تتسبب في تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية.
توصيات:
 و يعتبر المُنخفض الجوي المُتوقع أن يبدأ بعد ساعات هو الأقوى في مربعانية هذا الشتاء و يستدعي الانتباه لبعض التوصيات الخاصة بالظواهر الجوية المُرافقة له و تتلخص فيما يلي:
١) الانتباه من تغير الأجواء بشكل كبير و انخفاض درجات الحرارة اللافت.
٢) مُراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.
٣) الانتباه من مخاطر جريان الأودية و تشكل السيول و ارتفاع منسوب المياه نتيجة غزارة الهطولات المطرية خاصة مع ساعات عصر و مساء الجمعة.
٤) الانتباه أثناء القيادة في الطرق الصحراوية بسبب الغبار و في المُرتفعات الجبلية بسبب الضباب و مما يسببان من تدن كبير لمدى الرؤية الأفقية.
٥) تثبيت المُقتنيات الخارجية بسبب شدة سرعة الرياح في بعض المناطق.

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