Friday, 26 January 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملكة تلتقي عدداً من شابات وشباب العقبة

1/25/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله ترافقها سمو الأميرتان إيمان وسلمى في العقبة اليوم مجموعة شابات وشباب قاموا بتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة استلهموها من شغفهم ومما يمتلكون من مهارات وإمكانيات.
وخلال اللقاء الذي نظم في جمعية سيدات بيت الورد التعاونية، استمعت جلالتها إلى تجاربهم في تنفيذ المشاريع المدرة للدخل وكيفية تسويق منتجاتهم وما هي خططهم في توسيع تلك المشاريع وتطويرها.
وبين الشباب أن مشاريعهم ورغم قلة الإمكانيات إلا أنها أثبتت جدواها وقابليتها للتسويق، مؤكدين على أن ظروف السوق لا تسمح بانتظار الوظيفة التقليدية مقدمين النصيحة لأقرانهم للقيام بنفس الخطوات والمبادرة وخوض غمار التجربة العملية لتأسيس مشاريع مدرة للدخل تتوافق مع ما لديهم من مهارات ويحتاجها السوق.
وثمنوا اهتمام جلالة الملكة بفئة الشباب وأكدوا على أن دعم جلالتها مكنهم وساعدهم على تطوير مشاريعهم وتوسيعها. وقالوا أن العقبة تمتلك عوامل وإمكانات جذب تشكل رافعة للمشاريع المدرة للدخل.

MENAFN25012024000072011014ID1107769999

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث