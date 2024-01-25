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الوطني لشؤون الأسرة: إقرار الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث

1/25/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس، اجتماعا لمجلس أمنائه ترأسه نائب رئيس المجلس د. رجائي المعشر؛ استعرض خلاله أبرز إنجازات العام الماضي، والخطط المستقبلية التي سينفذها السنوات المقبلة.
وتضمنت أبرز الإنجازات والمتمثلة بإقرار الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028، لضمان عدالة إجراءات التحقيق والمحاكمة لهذه الفئة وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وتحسين الإجراءات المقدمة لهم، والمتابعة على الخطة التنفيذية للإستراتيجية للأعوام القادمة بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية.
وفي ذات السياق؛ أطلق المجلس تقنية الربط التلفزيوني المغلق؛ لسماع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمجلس القضائي الأردني ووزارة العدل.
وبحسب المهمة الموكلة للمجلس وفقا لقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022 وتحديدا في المادة (30) منه التي تؤكد على دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عن حالة حقوق الطفل في المملكة وتشكيل اللجان الفنية المختصة في سبيل ذلك، فقد بدأ المجلس بعقد الورش الفنية لتطوير خريطة الطريق ووضع المؤشرات اللازمة لإنفاذ القانون بالتعاون مع ضباط الارتباط من المؤسسات والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
واستعرضت نتائج المرحلة التجريبية لنظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري؛ والتي أسفرت عن أهمية التوسع في النظام على مستوى المؤسسات والجهات الشريكة؛ وذلك برفع قدرات مقدمي الخدمات بما ينعكس إيجابا على الأداء المؤسسي ويضمن استجابة متكاملة لحالات العنف.
وانتهى المجلس من إعداد التقرير الثاني الخاص بأحوال الأسر اللاجئة في الأردن؛ والذي بدوره يرصد أحوال هذه الأسر ويوفر المعلومات حولها لتطوير السياسات والبرامج والخطط المتعلقة بهذه الفئة بناء على نتائج علمية لتحديد الأولويات الوطنية لتحسين أحوال الأسر والارتقاء بها.
وفي إطار الاهتمام بفئة كبار السن، أعدّ إستراتيجية وطنية لهذه الفئة، وتم تقييمها وتطويرها وكان آخرها الإستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2018-2022 وتقريرها التحليلي التي جاءت توصياته لتؤكد أهمية وجود نواد نهارية لهذه الفئة، وفي ضوء ذلك يتم حاليا متابعة افتتاح نواد نهارية لكبار السن في المملكة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومنظمة الإنسانية والإدماج.
يذكر أن أعضاء مجلس أمناء المجلس يمثلون وزارات (التخطيط، التربية والتعليم، الصحة، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتنمية الاجتماعية)، إضافة إلى مدير الأمن العام، رئيس ديوان التشريع والرأي، وأشخاص بصفاتهم الشخصية.

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