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الخارجية: اجتماع لمتابعة نقاش تقرير الأردن لـحقوق الإنسان

1/25/2024 2:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عُقد في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أمس، اجتماع لممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية، التي ساهمت في إعداد تقرير المملكة الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، لمتابعة أعمال جلسة مناقشة التقرير الذي قدمه مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير وليد عبيدات، أمام مجلس حقوق الإنسان.
ويهدف الاجتماع إلى تقديم الدعم والإسناد، وتزويد الوفد الرسمي المشارك في جلسة الاستعراض بالمعلومات الإضافية اللازمة لإثراء المداخلات وتقديم الردود على ملاحظات الدول الأعضاء، أثناء أعمال الجلسة وعبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.
إلى ذلك، شارك المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان في حضور مناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوريّ الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنيّة الهاشميّة بوفدٍ ضمّ رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، وذلك ضمن أعمال الدورة (45) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس.
وتأتي مشاركة المركز في ضوء نهجه القائم على الانخراط والتفاعل مع الآليات الدوليّة والإقليميّة لحقوق الإنسان، وبما يعكس دور المركز وفعاليته باعتباره مؤسسة وطنيّة مستقلة تتمتّع بتصنيف (أ) من قبل التحالف العالميّ لحقوق الإنسان.
كما شارك وفد المركز بأعمال "ملتقى حقوق الإنسان على مفترق طرق: إعادة تقييم الالتزامات العالميّة وفعاليتها" المنعقد في دار الجمعيات بجنيف الأربعاء الماضي، حيث شارك في أعمال الملتقى الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ومستشار بعثة جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، وأمين عام المبادرة الوطنيّة الفلسطينيّة، والمُقرّر الخاص بشأن الحق في الغذاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عددٍ من المتخصصين.
ويأتي الملتقى في إطار تحليل المواقف الدوليّة اتجاه العدوان على قطاع غزة، والتركيز على الأدوات الحقوقيّة لاستعادة المعايير، والتفاعل مع قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة.

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