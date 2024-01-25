الأمير فيصل يدشن انضمام طائرتين إمبراير E195 E2 لأسطول الملكية

MENAFN - Alghad Newspaper) تيسير النعيمات

رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين أمس الخميس انضمام أول طائرتين حديثتين من طراز امبراير E195-E2 إلى أسطول شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية من أصل 8 طائرات ستعمل جميعها لخدمة الخطوط متوسطة وقصيرة المدى.

واستمع سمو الأمير فيصل بن الحسين لدى اطلاعه على الطائرة الجديدة إلى شرح مفصل من نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي حول هذا النوع من الطائرات الذي يخدم نقاطا رئيسة حيوية على شبكة الملكية الأردنية وتحويل عمان الى محطة رئيسة في المنطقة وزيادة وتيرة وعدد الرحلات اليومية مستخدمة الشركة هذا النوع من الطائرات ذات اقتصاديات التشغيل العالية.

واستعرض المجالي خطة نمو الأسطول وقال ان الملكية الأردنية وفي عامها 60 تدخل مرحلة جديدة من التطور والحداثة وهي ماضية بترجمة خطتها على أرض الواقع، حيث سيتتابع إدخال الطائرات الجديدة للوصول الى 41 طائرة خلال الأعوام القادمة امبراير E2 من النوعين 195، 190، وطائرات من طراز ايرباص A320neo لخدمة الخطوط متوسطة المدى وطائرات من طراز بوينع دريملاينر 787-9 للوجهات البعيدة، كما ستعمل على تعزيز شبكتها الجوية وتدشين مدن حيوية لتصل الى 60 وجهة حول العالم، وأبدى تفاؤله بالمرحلة المقبلة والعودة الى تحقيق ارباح معقولة في ظل التحديات الحالية.

وأكد المجالي أن دراسات جدوى مستفيضة أجرتها الملكية الأردنية أدت إلى الاستمرار باعتماد نفس أنواع الطائرات العاملة حالياً في الأسطول، حيثُ كان الخيار الأمثل من الناحية المالية وتحقيق أفضل عائد وأقل كلفة تشغيلية؛ كونها تعمل ضمن أسطول الشركة، وذلك من حيث تدريب الطيارين، والمهندسين والفنيين، والدعم الفني واللوجيستي الواسع في المنطقة وفي كافة المطارات التي تشغل إليها الملكية الأردنية، وملاءمة هذه الطائرات مع المتطلبات التشغيلية للشركة لتحقيق الهدف في زيادة الرحلات المجدولة والإضافية لتلبية الطلب المستمر على السفر.

وأشار إلى أن الملكية الأردنية قامت بتحديث الشعار الهوية البصرية Livery ليكون أكثر عصرية من دون تغيير العناصر الرئيسة لهويتنا المرئية والتي بفخر نعرضها على طائراتنا من الأردن الى مختلف بقاع العالم، حيثُ سيعمم التصميم الجديد تدريجيا على باقي طائرات الأسطول بتصميم وألوان أكثر حداثة للبدء بحقبة جديدة من الابداع والريادة في عالم الطيران.

وقال دأبت الملكية الأردنية على تسمية طائراتها بأسماء المدن الأردنية والذي يأتي في إطار رسالتها لترويج الأردن سياحيا وثقافيا وحضاريا في الخارج، حيث تحمل الطائرتان الجديدتان اسمي مدينتي الرمثا ومعان.

وتعد طائرة E195-E2 من الطراز الحديث من الطائرات النفاثة ذات اقتصاديات التشغيل والصيانة منخفضة التكاليف والحجم المثالي لخدمة الرحلات قصيرة المدى، والتي تُمكن شركات الطيران من زيادة عدد الرحلات المجدولة واليومية، الأمر الذي سيوفر للمسافرين خيارات عديدة للسفر.

كما تتميز الطائرة بأنها صديقة للبيئة وبخدماتها الفنية والتقنية فائقة الجودة من حيث التصميم، فضلاً عن توفير خدمات الإنترنت Wi-Fi خلال الرحلة، والتي ستتيح للركاب قضاء أوقات مريحة ومفيدة أثناء السفر على الرحلات، لا سيما رجال الأعمال والطلبة والسياح.







الأمير فيصل بن الحسين خلال رعايته حفل انضمام طائرتين حديثتين لأسطول "الملكية"-(بترا)

