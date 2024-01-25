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مهيدات: الصناعات الوطنية شريك إستراتيجي للحفاظ على الأمن الغذائي

1/25/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ د. نزار مهيدات، إن قطاع الصناعات الغذائية الوطنية شريك إستراتيجي، في الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير مخزون إستراتيجي آمن.
وأضاف، أثناء جولة تفقدية لشركة الخير لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن، أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، لم نشهد تسجيل أي نقص أو انقطاع في أي سلعة غذائية حتى في أصعب الظروف الإقليمية والعالمية. ‎
وأكد مهيدات أن توطين الصناعات الغذائية في مقدمة سلم أولويات المؤسسة، وتقديم سبل الدعم وتبسيط وتسريع إجراءات التصدير، بما يسهم بتعزيز الأمن الغذائي وتنافسية المنتج الغذائي الأردني في الأسواق التصديرية الخارجية ما يسهم برفد عجلة الاقتصاد الوطني.
‏‎من جهته، أشار رئيس غرفة تجارة المفرق ورئيس مجلس إدارة شركة الخير د. خيرو العرقان للجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم المنشآت الغذائية الوطنية، وتمكينها من تصدير منتجاتها لمزيد من الأسواق الخارجية مما يحفز القطاع الغذائي الأردني على التطور المستمر، وتطبيق أعلى معايير الجودة وأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

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