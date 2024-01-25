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نشر صور المطلوبين بقضايا المخدرات.. لماذا؟

1/25/2024 2:39:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال اعتبر مراقبون نشر مديرية الأمن العام صور مطلوبين يشتركون مع عصابات دولية لتهريب المخدرات، وجميعهم أردنيو الجنسية، أن الأردن عازم على حماية بلاده من المخدرات وملحقاتها، وأن هذا الملف يمثل أولوية أمنية سيلاحق كل من تورط فيه.
وكانت مديرية الأمن العام أصدرت أول من أمس، بالتنسيق مع نيابة محكمة أمن الدولة، بيانا نشرت من خلاله صور وتفاصيل أخطر المطلوبين بقضايا المخدرات ممن يرتبطون بعصابات دولية وإقليمية لتهريب المخدرات.
وأشار المراقبون إلى أن المطلوبين هم من ذوي الأسبقيات بقضايا المخدرات ولهم ارتباطات مع عصابات مخدرات تزاول أعمالها في الجنوب السوري، وتحظى برعاية مليشيات شيعية مدعومة من إيران.
وخلال الشهر الماضي، تعاملت قوات حرس الحدود مع ثماني مواجهات مسلحة مع عصابات حاولت تهريب المخدرات بالقوة، وتميزت هذه العصابات بحيازتها أسلحة تستخدمها المليشات كالقذائف الصاروخية والقنابل والألغام، الأمر الذي اعتبره الأردن محاولة للعبث بأمنه واستقراره.
وبالرغم من سرعة الرد التي حققتها القوات المسلحة بعد القبض على المهربين، لكن مع مطلع الشهر الحالي تطورت المواجهة المسلحة باشتراك عصابات الاتجار بالمخدرات الموجودة في الأردن، حيث أطلق عناصرها النار على قوات حرس الحدود أثناء انشغال القوات بالمواجهة المسلحة لمنع مهربين من دخول الأراضي الأردنية عنوة من أجل تهريب المخدرات.
وفي هذا الصدد، قال اللواء المتقاعد من مديرية الأمن العام طايل المجالي: إن المطلوبين الذين تم نشر صورهم من كبار الضالعين في هذه التجارة القذرة، وكان عليهم بناء على خطورة جرائمهم، أن يتوقعوا نشر صورهم، لأنهم تمادوا في غيهم وعبثهم بأمن الوطن.
وأضاف المجالي أن تجار المخدرات المطلوبين يرتبطون بعلاقات قربى وتعامل تجاري غير مشروع في تهريب المخدرات، والمنطق العام يقول إنه "طالما أننا نلقي القبض على المهربين من الخارج، فعلينا القبض على المستقبلين للمخدرات، والذين كانوا يطلقون النار على قوات حرس الحدود أثناء انشغالهم في مواجهة المهربين".
وتابع:"نحن الآن أمام حرب حقيقية في مواجهة تجارة المخدرات، وبالتالي فإجراء نشر الصور يسهم بتحقيق حماية المواطن الأردني من آفة المخدرات، وبالتالي لا أستغرب أي إجراء مهما كان كبيرا بحق تجار المخدرات، حيث لا كرامة لمن يتاجر بالمخدرات."
بدوره، يرى مدير مركز شرفات لدراسات العولمة والإرهاب الدكتور العميد المتقاعد سعود الشرفات، أن عملية نشر صور وملخصات القيود الجرمية للمتهمين بتجارة وتهريب المخدرات والأسلحة، تشكل بادرة تحمل الكثير من المعاني والرسائل داخليا خارجيا، لكن القاسم المشترك لهذه الرسائل هو "أن الدولة ومؤسساتها جادة جداً في متابعة هذا الملف وسترد بأقصى ما لديها من إمكانيات، وأنها مثلما تطارد أوكار التهريب حتى داخل الأراضي السورية، فإنها عازمة على تنظيف الساحة الداخلية منهم مهما كان وضعهم الاجتماعي والعشائري".
وأضاف الشرفات أن "الدولة بهذه الخطوة تكون قد قطعت شعرة معاوية في كيفية التعامل مع ظاهرة تهريب المخدرات، ولجأت إلى أسلوب فضح المهربين على وسائل الإعلام، وقامت بكشفهم أمام مجتمعهم المحلي".
أما الرسالة الخارجية؛ فهي رسالة تحذير مبطنة، بأن الأردن مصمم وجاد في وقف عمليات التهريب، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات قاسية حتى ضد مواطنيه المتورطين لوقف عمليات التهريب، وفق الشرفات.
ويؤيده في ذلك رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق الدكتور محمد العفيف، الذي تحدث عن الردع القانوني، مشيرا إلى أن العقوبة رادعة لكل من يثبت أنه يشترك مع عصابات دولية، موضحا أن العقوبة تصل حد الإعدام شنقا أو الأشغال الشاقة المؤبدة للمتورطين في هذه الجرائم.
وبحسب العفيف، فإن ثبوت الجرم يحتاج إلى عناصر وشروط، وفي حال عدم تحقيقها يلجأ القاضي إلى تعديل وصف التهمة، وبالتالي ينخفض مستوى العقوبة.
وفيما يتعلق بنشر صور المطلوبين، أوضح العفيف أن الأردن لديه الرغبة السياسية والأمنية في محاربة آفة المخدرات، وهذا أمر لا شك فيه، وخير دليل ما حدث على الحدود مؤخرا من محاولة لتهريب المخدرات بالقوة، أو مواجهة وسائل التهريب سابقا، وأن أجهزة الأمن، تبذل جهودا كبيرة في ملاحقة المهربين وضبط المخدرات، وبنشر صور المطلوبين فيعني ذلك أن المخدرات ملف يحظى بأولوية لدى الحكومة، كما أن هؤلاء المطلوبين صاروا يشكلون خطرا جسيما على أمن الدولة كونهم يتآمرون على أمنها.

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