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الإسراع بـالناقل الوطني للرد على تهديدات الاحتلال

1/25/2024 2:38:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس الاعتماد على الذات مبدأ نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني مرارا، كما وجه جميع القطاعات للعمل على تحقيقه في الكثير من المناسبات، وعلى رأسها "المياه".
تلويح الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، بإلغاء اتفاقية تزويد المياه المشتراة الإضافية للأردن، التي تنتهي في شهر أيار (مايو) المقبل، يعيد التذكير بمبدأ الاعتماد على الذات وأهمية الإسراع بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، كخيار إستراتيجي وحيد، يحقق الأمن المائي في المملكة.
المشروع أمسى ملفا أساسيا في أجندة جلالة الملك، حيث كرر التأكيد على الحكومة الإسراع في الإنجاز وعدم قبول أي تأخير فيه.
ويزود الاحتلال الأردن بـ 50 مليون م3 من مياه الشرب سنويا، وهذا الحجم لا يمثل أكثر من 9 % من حاجة المملكة السنوية من مياه الشرب، والبالغة 550 مليون م3.
وبين مصدر حكومي مطلع لـ"الغد"، أنه بقي على عمر الاتفاقية 3 أشهر ونصف تقريبا، وتتضمن هذه الفترة 25 مليون م3 ينتظر وصولها.
بالمقابل، يسحب الاحتلال 25 مليون م3 من مياه اليرموك سنويا، بحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "ما يمنح الأردن ورقة إضافية".
وبحسب اتفاقية السلام؛ تنص المادة 1 الفرع 2 في البند (د)، على تعاون إسرائيل مع الأردن، لتزويد الأخيرة بـ 50 مليون م3 من المياه، وهو الأمر الذي لم يتم، ما اضطر الأردن بعد سنوات لشراء هذه الكمية من الجانب الإسرائيلي، بحسب مصدر مطلع.
وكانت وسائل إعلام عبرية تناقلت أمس أخبارا حول عدم نية حكومة الاحتلال تجديد الاتفاقية.
وبحسب اتفاقية السلام، يزود الجانب الإسرائيلي المملكة بـ 35 مليون م3 من المياه إضافة إلى 10 ملايين م3 مشتراة، يضاف لها ما يتم تخزينه في بحيرة طبريا وهذه الكمية متذبذبة حسب الموسم المطري، بين صفر و20 مليون متر مكعب.
وهذه الكميات غير اتفاق تزويد المياه الإضافية وبحجم 50 مليون م3 سنويا لمدة 3 سنوات وتمتد من شهر أيار (مايو) 2021 وحتى الشهر ذاته من العام الحالي.
من جانبها، أكدت الأمين العام السابق لسلطة وادي الأردن منار محاسنة ضرورة الإسراع بالمضيّ بمشروع الناقل الوطني لتحلية البحر الأحمر بالعقبة، كحل إستراتيجي، في وقت لا يزال يحتاج وقتا.
وقالت محاسنة، إن الحل الأسرع هو اللجوء إلى المياه الجوفية وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد مواقع حفر الآبار الجوفية التي يمكن الاستفادة منها نوعا وكمية، علما أن قطاع المياه بدأ بحفر آبار في مناطق مختلفة من شأنها تعزيز التزويد المائي.
من جهته، أكد خبير المياه الدولي د. دريد محاسنة ضرورة فتح وإفساح المجال لمختلف الجهات المعنية من القطاع الخاص، لحفر الآبار الجوفية دون حصرها بالقطاع الحكومي.
ودعا محاسنة لأهمية اتخاذ مجمل إجراءات من شأنها أن يعتمد الاردن على موارده الداخلية بخاصة أمن المياه، وعلى رأسها تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر بالعقبة.
ومن ناحيته أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح، اهمية قيام وزارة المياه والري بحفر آبار في مختلف المحافظات، في حال حدث اي أمر طارئ أو نقص في كميات المياه اللازمة.
وأشار صبح لضرورة قيام القطاع المائي بإجراءات استباقية وفورية، تحسبا من اي طارئ قد يحصل تزامنا والحرب الراهنة على قطاع غزة.
وقال إنه من بين تلك الإجراءات الفورية، الإسراع في حقن آبار البازلت في منطقة الشمال، لتأمين ما كميته 10-15 مليون م3 سنويا.
وبالنسبة لمنطقة الوسط والجنوب، اضاف صبح أنه لا بد من تسريع الاستفادة من الآبار العميقة ومعالجة مياهها بطريقة تتوافق والاستخدام لأغراض الشرب، والتي من شأنها تأمين ما بين 10-20 مليون م3 سنويا، ويمكن استغلالها بشكل سريع.
وبين الأمين العام الأسبق، أهمية الإسراع بالاستفادة من المياه العادمة المعالجة عبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الشمال، والتي تؤمن ما بين 10-15 مليون م3 سنويا للمزارعين في وادي الاردن.
وبخصوص "الناقل الوطني"، اعتبر صبح أن البدء بتنفيذ المشروع تعرض للتأخر، مشددا على ضرورة الإسراع فيه، بالإضافة للإسراع في تجهيز البنية التحتية في جميع المحافظات من خزانات وخطوط مياه لاستقبال كمية المياه المحلاة وتوزيعها بشكل عادل.

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