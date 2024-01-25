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متحور كورونا BA2 الأوسع انتشارا في المملكة

1/25/2024 2:38:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي عن أن متحور كورونا BA2 هو النمط السائد في المملكة، وفق حصيلة الاختبارات التي أجراها المركز في مختبره، والواردة من المختبرات الخاصة، والخدمات الطبية الملكية.
كما كشف البلبيسي عن تنفيذ 4 مسوحات صحية وطنية تتعلق بمعاينة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأدلة الإرشادية، وإجراءات العمل القياسية في مجال أنظمة الرصد الوبائي والقدرات المخبرية الوطنية، إضافة إلى أسس الوقاية ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية.
وقال إن هذه المسوحات تهدف إلى تشكيل قاعدة بيانات وطنية هامة، والتعرف على نقاط الضعف والقوة في هذه المجالات تمهيداً للعمل على دعم نقاط القوة وتجاوز نقاط الضعف.
وقال البلبيسي في تصريحات لـ "الغد" إن المركز عمل على إنشاء وتجهيز المختبر الخاص بالمركز، ورفده بالكوادر المؤهلة، حيث أصبح قادراً على إجراء العديد من الفحوصات المخبرية المهمة بهدف اكتشاف المسببات المرضية وتحديد أنماط الأمراض السارية الأكثر انتشاراً، والمهددة بحدودث الأوبئة.
وأشار البلبيسي إلى أهمية إطلاق المركز الاستراتيجية الأولى للسنوات 2023 - 2025 والتي تشكل خريطة طريق لعمله من خلال 4 محاور و5 أهداف تتعلق بالتنسيق والحكومة، وقيادة الجهود والرصد الصحي المعتمد على نهج الصحة الواحدة، ودعم الدراسات والبحوث الخاصة بالأوبئة الناتجة عن الأمراض السارية وغير السارية.
كما انتهى المركز من دراسة مسح وتقييم أنظمة رصد الأمراض السارية في المملكة والتي تهدف للوصول إلى نظام رصد إلكتروني وطني متكامل متعدد القطاعات.
وفي سياق عمل المركز، قال البلبيسي إن المركز عمل على تأسيس شبكة المختبرات الوطنية التي تضم في عضويتها ممثلين عن مختبرات القطاعات الصحية كافة على المستوى الوطني، بهدف وضع الأسس للرصد المخبري للأمراض السارية والأوبئة الناتجة عنها واكتشافها في الوقت المحدد.
وأشارإلى فوزالمركز بجائزة الرابطة الدولية لمؤسسات الصحة العامة الدولية (IANPHI) للإنجاز المميز للعام 2023على مستوى إقليم آسيا، حيث تضم الرابطة أكثر من 100 مؤسسة صحة عامة من أكثر من 98 دولة على مستوى العالم، وذلك عن الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق متعدد القطاعات ضمن نهج الصحة الواحدة.
وتابع: "قدم المركز إيجازا عن إنجازاته في مجال الصحة العامة، وتمت الموافقة على قبول عضويته في الرابطة العام الماضي، والتي تضم في عضويتها مؤسسات تعنى بالصحة العامة من مختلف دول العالم.
وأضاف: "كما أنشأ المركز مستودعا للبيانات الصحية (Wearhouse) من خلال الربط الإلكتروني مع وزارتي الزراعة والصحة جزئيا، ووزارتي البيئة والمياه، بينما العمل جار للربط مع الخدمات الطبية الملكية، وحكيم، ودائرة الأرصاد الجوية، والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، بهدف تجميع البيانات الصحية والأخرى ذات العلاقة بمكان واحد يمكن من خلاله مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرار المبني على البراهين والأدلة العلمية".
ووفق البلبيسي، ساهم المركز، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية (EMRO) وجامعة هارفرد، في عقد تدريب مكثف للاستجابة للطوارئ الإنسانية في الأردن ضمن برامج تأهيل القيادات في الطوارئ، والذي يشرف على تدريبه مختصّون من جامعة هارفرد ومنظمة الصحة العالمية، من خلال تدريب نظري لمدة 6 أيام، وتدريب عملي لمدة 3 أيام في مركز الملك عبدالله للعمليات الخاصة (KASOTC).
وتابع: "كان للمركز دور هام في تصميم التدريب مع المختصين من جامعة هارفارد ومنظمة الصحة العالمية، حيث تم وضع المتدربين في ظروف محاكاة للواقع وإكسابهم المهارات العملية الضرورية إلى جانب التدريب النظري".
وأضاف: "كما كان للمركز دور هام في في تأمين مشاركة 22 متدربا من المؤسسات الحكومية المعنية في الأردن، إضافة إلى تقوية أسس التنسيق والتعاون مع المؤسسات والوزارات ذات العلاقة (الصحة، الزراعة، البيئة، المياه والري) والمنظمات الدولية والوطنية التي تعد المصادر الرئيسية المحتملة لانتشار الأوبئة الناتجة عن الأمراض السارية.
وعن فعاليات المركز، أوضح البلبيسي أن المركز وقع عددا من اتفاقيات التعاون مع الجامعات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، ومراكز البحث العلمي، ومراكز الوقاية ومكافحة الأمراض الإقليمية والدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وتأهيل الكوادر الصحية وغيرالصحية العاملة في المركز، والشركاء الرئيسيين في المؤسسات الوطنية الأخرى.
وأضاف: "كما عمل المركز على التنسيق والتعاون الكامل والمستمر مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمراض وإدارة الأزمات، من خلال كافة اللجان الوطنية ذات العلاقة بالتطعيم للأمراض السارية ورصد الأمراض السارية والأوبئة، فضلا عن لجان تقييم المخاطر على المعابر الحدودية، وتدريب فرق الاستجابة السريعة".
وبين أن المركز عمل على تنفيذ مراجعة إجراءات الاستجابة لتفشي مرض الحمى القلاعية في المملكة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، وإعداد تقرير كامل عن مدى التقدم في الأنشطة الوطنية الخاصة ببنود الخطة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات 2018- 2022 وتطبيق المؤشرات الدولية.
وكشف عن أن العمل جار على تنفيذ المسح العنقودي الوطني لتقييم التغطية بالمطاعيم التي تعطى للأطفال، من خلال برنامج التطعيم الوطني، بدعم من مراكز رقابة الأمراض الأمريكية ووقايتها، بهدف التعرف على معدلات التغطية بهذه المطاعيم، والتي تقي من 12 مرضاً من أمراض الطفولة القاتلة.
وقال: "نفذ المركز وشارك في عدة تمارين محاكاة بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والمؤسسات الصحية المختلفة، ومنظمات التهديدات البيولوجية، بهدف رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الأوبئة عند حدوثها، إضافة إلى تدريب ضباط ارتباط برامج الرصد الوطني للأمراض السارية وغير السارية، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، للعاملين في وزارتي الصحة والزراعة، على كيفية تحليل وتفسير بيانات الرصد وكتابة التقارير العلمية.
وزاد أن العمل جار على إعداد خطة للتأهب والاستعداد والاستجابة للأمراض الوبائية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأخرى ذات العلاقة والتدريب عليها، وإجراء التمارين العملية لتطبيق الخطة، لبدء المتابعة والتقييم للخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات 2023-2025.
كما عمل المركز، وفق البلبيسي، على تنفيذ أنشطة الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، وتحت شعار "معاً لمقاومة مضادات الميكروبات"، وعقد ندوة علمية حول مقاومة المضادات الحيوية بحضور الجهات المعنية، إضافة إلى إعداد فيديو توعوي بشأن أثر مقاومة مضادات الميكروبات على صحة الحيوان والبيئة، كما انتهى المركز من إعداد قاعدة بيانات إلكترونية لأعضاء فرق الاستجابة السريعة بالتعاون مع وزارة الصحة والشبكة شرق الأوسطية للصحة المجتمعية.

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