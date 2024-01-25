منخفض جوي وكتلة باردة ورطبة
التاريخ
1/25/2024 2:38:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تتأثر المملكة اليوم، بكتلة هوائية أكثر برودة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء عاصفة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحيانا، مع تحذير عال من تشكل السيول. - (بترا)
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