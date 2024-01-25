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انتهاء تصحيح إجابات المشتركين في تكميلية التوجيهي

1/25/2024 2:38:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر فرغت لجان التصحيح في وزارة التربية والتعليم للدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، من تصحيح إجابات المشتركين في كافة المباحث وفقا لمدير ادارة التعليم في الوزارة محمد سعيد شحادة.
وقال شحادة، إن كافة طواقم العمل الإداري والفني، في إدارة الامتحانات، تبذل جهوداً كبيرة، لاستخراج النتائج، وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة، مشيرا الى أن الكوادر المعنية تقوم بإجراءات التدقيق والمطابقة الكشوفات الورقية، وادخال العلامات والبيانات على اجهزة الحاسوب.
ولفت إلى أن اوراق الاجابة تمر بسلسلة من المراحل، تقوم بها لجان مختصة قبل الاستخراج النهائي للنتائج تصل لــ11 مرحلة، بهدف التأكد من تصحيح جميع الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا والكترونيا.
كما تعمل اللجان، وفق شحادة على اخذ عينات عشوائية من الدفاتر لإعادة جمع ومطابقة العلامات المثبتة عليها مع العلامات المدخلة على النظام المحوسب لكل مبحث، ولكل طالب قبل الاستخراج النهائي للنتائج واعلانها بشكل رسمي.
يذكر ان عدد الطلبة المشتركين في تكميلية التوجيهي لهذا العام من كافة الفروع الاكاديمية والمهنية بلغ 81614 طالبا وطالبة، موزعين على كافة الفروع، اذ سجل 33549 طالبا وطالبة (علمي)، و37433 (أدبي)، وبلغ عدد المسجلين للشرعي نحو 136 طالبا.
وأما في الفروع المهنية، فسجل 3394 (صناعي)، و2308 (زراعة)، و877 (فندقي وسياحي)، و3917 (اقتصاد منزلي).
وتوقع شحادة أن تعلن نتائج التوجيهي للدورة التكميلية في النصف الاول من شهر شباط (فبراير) المقبل.
وفي سياق آخر، اكد الناطق الاعلامي للوزارة احمد المساعفة، جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة في فصلهم الدراسي الثاني حيث ان الفصل الثاني يعد امتدادا للفصل الاول.
وبين المساعفة، إن عودة الطلبة الاحد الماضي لمقاعدهم الدراسية تتطلب من الوزارة أن تكون في أعلى جاهزيتها لتأمين انطلاقة مثلى للفصل الدراسي، من حيث الكوادر البشرية والبنى التحتية للأبنية المدرسية وصيانتها، والكتب المدرسية، مشيرا الى ان العملية التعليمية انتظمت منذ اليوم الاول لبدء الفصل الدراسي الثاني.
وأوضح أن الكتب المدرسية متوفرة بين ايدي الطلبة الآن، باستثناء بعض كتيبات التمارين والتي ستوفر بين ايديهم بعد غد الأحد.

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