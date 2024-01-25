“أوقفوا إطلاق النار”.. صحفية بريطانية تهتف على الهواء دعماً لغزة (فيديو)



خلال اللقاء الذي جرى مساء الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2024، على قناة "سكاي نيوز" البريطانية، سئلت فرانسوا فيما لو كان على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتصرف بشكل أسرع في شن غارات جوية ضد الحوثيين، حيث إن "مئات المليارات من الدولارات قد تعرضت للخطر بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر"، وفق قول المذيعة.



وأجابت فرانسوا بالقول: "اسمحي لي أن أشرح لك بشكل مباشر؛ نحن (بريطانيا) نقصف واحدة من أفقر بلدان العالم (اليمن) والتي كانت تحت حصار إنساني.. كانت هناك مجاعة وقد مات بسببها الكثير من الناس".



أضافت أن بلادها شاركت مع الولايات المتحدة في قصف اليمن؛ "لأن بعض الأشخاص في قوارب مطاطية قرروا دعم الفلسطينيين الذين نرتكب إبادة جماعية بحقهم في غزة. يعترضون على ذلك فنقصفهم".

وهتفت الصحفية البريطانية خلال اللقاء: "أوقفوا إطلاق النار الآن" وضربت يدها على الطاولة احتجاجاً على استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكثر من 3 أشهر ونصف، ما أسفر عن استشهاد نحو 26 ألفاً معظمهم نساء وأطفال، فضلاً عن إصابة أكثر من 60 ألفاً آخرين.



وتابعت فرانسوا ساخرة من الاعتراض على تضرر حركة الملاحة في البحر الأحمر في حين مواصلة إسرائيل إبادتهم الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة: "هذا مجرد عالم مجنون. نعتذر جداً لأن طرود أمازون الخاصة بكم قد تأخرت (بسبب تضرر حركة الملاحة) أرجو أن تصلكم الطلبات في الوقت المحدد، لكن كما تعلمون هناك إبادة جماعية..".



وسلطت فرانسوا الضوء على المأساة في غزة، قائلة": هناك شعب يموت يومياً في غزة الآن. مرت 109 أيام على بدء الصراع وسط أزمة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم".

وحظي موقف الصحفية البريطانية بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العالمين الغربي والعربي.