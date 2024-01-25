إعلام عبري: تجنيد طلاب الصف الأول في مدارس إسرائيل الدينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تجنيد طلاب المدارس الدينية في "إسرائيل"، في الصف الأول، بسبب "الحرب على غزة والنقص في القوة البشرية".
وأورد موقع "سيروغيم"، أنّ "الجيش سيرسل طلاب الصف الأول في المدارس الدينية إلى المسار في السنة الأولى، وسيخضعون للدورة التدريبية (03) ليكونوا جزءاً من مجموعات الجاهزية المناطقية".
ووفق الخطة، سيمرّ الطلاب عبر التسلسل القيادي العسكري، في وقتٍ مبكر من الشهر المقبل (بدلاً من آب/أغسطس)، ومن هناك سيواصلون التدريب العسكري في قاعدة "دوتان" (معسكر 80)، حيث سيخضعون لعملية تدريب مدتها ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع.
وبحسب التفاصيل المقدّمة لطلاب المدارس الدينية، سيستمرّ التدريب لمدة ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع تقريباً، مع الفصل بين الجنسين قدر الإمكان، وسيبقى الطلاب في القاعدة طوال فترة التدريب بأكملها، من دون المغادرة إلى منازلهم، بما في ذلك جميع أيام السبت.
وأضاف الموقع أنّ "الجيش" الإسرائيلي، يشير إلى أنّ الغرض من البقاء في القاعدة، طوال فترة التدريب، هو الاستفادة الكاملة من الفترة، لصالح التدريب الكامل والشامل.
في غضون شهرين من نهاية التدريب الأوّلي، سيقوم الطلاب بإجراء تدريبين إضافيين في المستوطنة، التي تقع فيها المدرسة الدينية، مرة كل عدة أشهر.
وبعد ذلك، سيتم دمج الطلاب في مجموعات الجاهزية في المستوطنات، واللواء المناطقي ذات الصلة، وفق الموقع.
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