إعلام عبري: تجنيد طلاب الصف الأول في مدارس إسرائيل الدينية



وأورد موقع "سيروغيم"، أنّ "الجيش سيرسل طلاب الصف الأول في المدارس الدينية إلى المسار في السنة الأولى، وسيخضعون للدورة التدريبية (03) ليكونوا جزءاً من مجموعات الجاهزية المناطقية".



ووفق الخطة، سيمرّ الطلاب عبر التسلسل القيادي العسكري، في وقتٍ مبكر من الشهر المقبل (بدلاً من آب/أغسطس)، ومن هناك سيواصلون التدريب العسكري في قاعدة "دوتان" (معسكر 80)، حيث سيخضعون لعملية تدريب مدتها ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع.



وبحسب التفاصيل المقدّمة لطلاب المدارس الدينية، سيستمرّ التدريب لمدة ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع تقريباً، مع الفصل بين الجنسين قدر الإمكان، وسيبقى الطلاب في القاعدة طوال فترة التدريب بأكملها، من دون المغادرة إلى منازلهم، بما في ذلك جميع أيام السبت.







وأضاف الموقع أنّ "الجيش" الإسرائيلي، يشير إلى أنّ الغرض من البقاء في القاعدة، طوال فترة التدريب، هو الاستفادة الكاملة من الفترة، لصالح التدريب الكامل والشامل.



في غضون شهرين من نهاية التدريب الأوّلي، سيقوم الطلاب بإجراء تدريبين إضافيين في المستوطنة، التي تقع فيها المدرسة الدينية، مرة كل عدة أشهر.



وبعد ذلك، سيتم دمج الطلاب في مجموعات الجاهزية في المستوطنات، واللواء المناطقي ذات الصلة، وفق الموقع.