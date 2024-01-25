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أمير قطر ووزير الخارجية البريطاني يبحثان سبل وقف إطلاق النار بغزة

1/25/2024 2:38:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أكد الديوان الأميري القطري.

وأضاف الديوان أن آل ثاني بحث مع كاميرون سبل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري في غزة.

وتابع أن كاميرون أعرب عن شكر بريطانيا لأمير دولة قطر على جهود بلاده لخفض التصعيد وإنهاء الحرب في غزة. (الجزيرة نت)

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