Friday, 26 January 2024 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أثناء انتظارهم المساعدات.. استشهاد وإصابة عشرات الغزيين برصاص الاحتلال

1/25/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 20 فلسطينيا وأصيب 150 آخرون بقصف إسرائيلي على مواطنين فلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في دوار الكويت شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أطلقت دبابات الاحتلال القذائف والرصاص المباشر على المواطنين الفلسطينيين بعد أن حاصرت المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة التي تجمع فيها المواطنون هي النقطة الوحيدة التي تدخل منها المساعدات المحدودة جدا بالأصل.

من جهته، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل بأن قوات الدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى المنطقة نتيجة حصار قوات الاحتلال لها.

MENAFN25012024000072011014ID1107769986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث