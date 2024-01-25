أثناء انتظارهم المساعدات.. استشهاد وإصابة عشرات الغزيين برصاص الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 20 فلسطينيا وأصيب 150 آخرون بقصف
إسرائيلي على مواطنين فلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في دوار
الكويت شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أطلقت دبابات
الاحتلال القذائف والرصاص المباشر على المواطنين الفلسطينيين بعد أن حاصرت
المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة التي تجمع فيها المواطنون هي النقطة الوحيدة التي
تدخل منها المساعدات المحدودة جدا بالأصل.
من جهته، أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني
محمود بصل بأن قوات الدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى المنطقة نتيجة حصار
قوات الاحتلال لها.
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