الصليب الأحمر يحذر من توقف عمل القطاع الصحي جنوب غزة

الصليب الأحمر يحذر من توقف عمل القطاع الصحي جنوب غزة
التاريخ
1/25/2024 2:38:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذّر الصليب الأحمر الدولي من أن توقف العمل
بمجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، سيؤدي إلى فقدان آلاف الأرواح
التي يمكن إنقاذها.
وأكد الصليب الأحمر الدولي أن الفرق الطبية
تعمل في ظروف خطيرة للغاية لإنقاذ المصابين، الذين تتزايد أعدادهم بسرعة في القطاع
الذي يواجه العدوان الإسرائيلي.
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