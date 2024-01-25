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حزب الله: هاجمنا بمسيّرتين موقعا إسرائيليا

1/25/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إنه هاجم بمسيّرتين موقعا للدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفربلوم، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاحتلال قصف منزلا غير مأهول في بلدة طير حرفا جنوب لبنان.

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