استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين واعتقال 30 بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية بير الباشا جنوب مدينة جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن عناصر تابعة لحرس الحدود الإسرائيلي اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية، وداهموا منزل عائلة خشان، بعد محاصرته، وأطلقوا النار على الشاب وسام وليد خشان "24 عاما" من مسافة صفر، ما أدى الى استشهاده على الفور.
الى ذلك، شنت قوات الاحتلال اليوم، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 30 فلسطينيا.
ودارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق ومخيمات في الضفة، ما أدى الى وقوع إصابات في جنين ومخيمها.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 30 مواطنا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية، خاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
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