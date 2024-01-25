الاحتلال يعتقل 6285 فلسطينيا منذ 7 تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 6285 بعد اعتقال 30 فلسطينيا اليوم الخميس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثبت فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية، وتوفير الحد الأدنى من المساعدات والاحتياجات.
وأضافت في بيان لها اليوم، أن الاحتلال لم يلتزم ولم يستمع إلى أي مطالبة دولية أو أممية تخص حماية المدنيين منذ بدء إبادتها للشعب الفلسطيني، حيث تواصل استباحتها غير المسبوقة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وترتكب المزيد من المجازر الجماعية بحقهم بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
وأشارت إلى أن إسرائيل ماضية في تنفيذ احتلالها ومشاريعها الاستعمارية في قطاع غزة، حيث شرعت أخيرا بتنفيذ مخطط ما تسميه بالمناطق العازلة على حدود القطاع.
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