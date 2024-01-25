بيان إيراني روسي تركي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

بيان إيراني روسي تركي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة
التاريخ
1/25/2024 2:38:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعرب بيان إيراني روسي تركي مشترك عن قلق الدول الثلاث من الكارثة الإنسانية في غزة، وأكدت ضرورة إرسال المساعدات العاجلة للقطاع.
وأضاف البيان أن الدول الثلاث تؤكد أهمية وقف الغارات الإسرائيلية وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشددة على أهمية منع اتساع الصراع المسلح في المنطقة ومشاركة دول إقليمية فيه.
MENAFN25012024000072011014ID1107769980
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.