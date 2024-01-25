أونروا: القيود الإسرائيلية تجعل إرسال المساعدات مهمة صعبة

أونروا: القيود الإسرائيلية تجعل إرسال المساعدات مهمة صعبة
التاريخ
1/25/2024 2:38:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن إرسال المساعدات الإنسانية لمحافظتي غزة والشمال من المهام الصعبة جدا بسبب القيود الإسرائيلية.
وأكدت الأونروا أن الأوضاع المعيشية بالقطاع، لا سيما بمحافظتي غزة والشمال كارثية جدا، وأضافت أن المواد الأساسية كالطحين والأرز غير متوفرة.
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