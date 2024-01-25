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%66 من أهالي غزة يعانون من الأمراض لنقص المياه

1/25/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت سلطة جودة البيئة في غزة إن 66% من أهالي القطاع يعانون انتشار الأمراض المنقولة بوساطة المياه كالكوليرا والإسهال المزمن والأمراض المعوية، بسبب نقص المياه الصالحة للشرب وإغلاق جميع محطات تحلية المياه نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل.

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي لخطوط الصرف الصحي وفيضانها يؤديان إلى كارثة صحية وبيئية، بسبب تجمع مياه الأمطار وتسرب المياه العادمة إليها.

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