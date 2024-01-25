%66 من أهالي غزة يعانون من الأمراض لنقص المياه

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت سلطة جودة البيئة في غزة إن 66% من أهالي القطاع يعانون انتشار الأمراض المنقولة بوساطة المياه كالكوليرا والإسهال المزمن والأمراض المعوية، بسبب نقص المياه الصالحة للشرب وإغلاق جميع محطات تحلية المياه نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل.
وأوضحت أن القصف الإسرائيلي لخطوط الصرف الصحي وفيضانها يؤديان إلى كارثة صحية وبيئية، بسبب تجمع مياه الأمطار وتسرب المياه العادمة إليها.
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