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إسرائيل تتوقع رفض محكمة العدل الدولية دعوى الإبادة الجماعية

1/25/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب تتوقع أن ترفض محكمة العدل الدولية غدا الجمعة ما سماها مزاعم الإبادة الجماعية الكاذبة.

وومن المقرر أن تصدر المحكمة غدا قرراها بشأن الدعوى التي رفعتها إسرائيل ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

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