إسرائيل تتوقع رفض محكمة العدل الدولية دعوى الإبادة الجماعية

إسرائيل تتوقع رفض محكمة العدل الدولية دعوى الإبادة الجماعية
التاريخ
1/25/2024 2:38:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب تتوقع أن ترفض محكمة العدل الدولية غدا الجمعة ما سماها مزاعم الإبادة الجماعية الكاذبة.
وومن المقرر أن تصدر المحكمة غدا قرراها بشأن الدعوى التي رفعتها إسرائيل ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
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