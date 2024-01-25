الاحتلال يستمر باستهداف مراكز إيواء النازحين بخان يونس

الاحتلال يستمر باستهداف مراكز إيواء النازحين بخان يونس
التاريخ
1/25/2024 2:38:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت قناة "الجزيرة" بنقل 4 شهداء
و29 جريحا إلى مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة، إثر قصف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس.
وكانت قوات الاحتلال استهدفت أمس مركزا يؤوي
آلاف النازحين تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
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