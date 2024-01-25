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الحوثيين: سنواصل عملياتنا حتى يصل الغذاء والدواء لغزة بأسرها

1/25/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي: سنواصل عملياتنا حتى يصل الغذاء والدواء إلى كامل قطاع غزة، ويتوقف الإجرام الصهيوني.

وأضاف الحوثي: استعملنا حتى الآن أكثر من 200 طائرة مسيرة وأكثر من 50 صاروخا باليستيا ومجنحا في عملياتنا.

وتابع: معركتنا تهدف لإسناد الشعب الفلسطيني، وليس لها أهداف أخرى.

وأشار الحوقي إلى أن أميركا تقاتل من أجل وصول السفن المحملة بالبضائع لـ"إسرائيل"، لكنها تمنع وصول المساعدات إلى غزة. (الجزيرة نت)

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