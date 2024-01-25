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عقوبات أميركية على قادة حوثيين

1/25/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 4 من كبار قادة الحوثيين في اليمن إثر هجمات استهدفت سفنا في البحر الأحمر.

تأتي هذه العقوبات، بينما قالت واشنطن إنها ستستمر في توجيه ضربات للحوثيين في حال واصلوا تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وتقول جماعة الحوثي إنها ستستمر في استهداف السفن الإسرائيلية، أو تلك المتجهة إلى إسرائيل طالما الحرب على غزة قائمة.

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