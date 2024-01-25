عقوبات أميركية على قادة حوثيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 4 من كبار قادة الحوثيين في اليمن إثر هجمات استهدفت سفنا في البحر الأحمر.
تأتي هذه العقوبات، بينما قالت واشنطن إنها ستستمر في توجيه ضربات للحوثيين في حال واصلوا تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وتقول جماعة الحوثي إنها ستستمر في استهداف السفن الإسرائيلية، أو تلك المتجهة إلى إسرائيل طالما الحرب على غزة قائمة.
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