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أبو عبيدة: مجاهدونا أجهزوا خلال الأسبوع الماضي على 53 جنديا صهيونيا

1/25/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، إن "مجاهدينا أجهزوا خلال الأسبوع الماضي على 53 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر وقنصوا 9 جنود".
وأضاف اليوم الخميس، "مجاهدونا أوقعوا الأسبوع الماضي العشرات من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة".
وأكد أن "مجاهدي القسام استهدفوا الأسبوع الماضي قوات صهيونية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد وأسلحة رشاشة".
وأشار إلى أن "مجاهدي القسام أوقعوا الأسبوع الماضي العشرات من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة".
وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت مساء اليوم الخميس أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب "المجاهدين" (فصيل مقاوم في غزة) تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة بصواريخ رجوم "107" قصيرة المدى.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن الثلاثاء، مقتل 24 من عناصره في قطاع غزة، ليصل إجمالي قتلاه إلى 222 ضباطا وجنديا منذ بدء العدوان العسكري البري، في القطاع الفلسطيني.
وحتى اليوم، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 556 ضابطا وجنديا من جيشه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و700 شهيد، وإصابة 63 ألفا و740 شخصا، في آخر حصيلة معلنة الأربعاء، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

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