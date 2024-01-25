أبو عبيدة: مجاهدونا أجهزوا خلال الأسبوع الماضي على 53 جنديا صهيونيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، إن "مجاهدينا أجهزوا خلال الأسبوع الماضي على 53 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر وقنصوا 9 جنود".
وأضاف اليوم الخميس، "مجاهدونا أوقعوا الأسبوع الماضي العشرات من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة".
وأكد أن "مجاهدي القسام استهدفوا الأسبوع الماضي قوات صهيونية بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد وأسلحة رشاشة".
وأشار إلى أن "مجاهدي القسام أوقعوا الأسبوع الماضي العشرات من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة".
وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت مساء اليوم الخميس أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب "المجاهدين" (فصيل مقاوم في غزة) تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة بصواريخ رجوم "107" قصيرة المدى.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن الثلاثاء، مقتل 24 من عناصره في قطاع غزة، ليصل إجمالي قتلاه إلى 222 ضباطا وجنديا منذ بدء العدوان العسكري البري، في القطاع الفلسطيني.
وحتى اليوم، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 556 ضابطا وجنديا من جيشه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و700 شهيد، وإصابة 63 ألفا و740 شخصا، في آخر حصيلة معلنة الأربعاء، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
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