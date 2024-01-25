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غزة.. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 25 ألفا و900 شهيد

1/25/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 25 ألفا و900 شهيد و 64 ألفا و110 إصابات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و370 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضاف في مؤتمر صحفي ، مساء اليوم الخميس، أن "الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفيات خان يونس ويصيبها بشلل تام بالتزامن مع ارتكاب جرائم إبادة جماعية بالمحافظة ويمنع حركة سيارات الإسعاف".
وأكّد أن "الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس تعمل في ظروف قاسية بلا طعام وبلا أمان".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

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