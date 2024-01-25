الفشل بغزة يدفع الاحتلال للتخطيط لـمنطقة عازلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين يواصل الاحتلال عملياته لإنشاء منطقة أمنية عازلة في شمال قطاع غزة، بالرغم من الادعاء الأميركي برفض تقليص أراضي القطاع ومنع عودة النازحين الفلسطينيين لمنازلهم أو ما تبقى منها سالماً ولم يُدمر، في ظل رفض إقليمي وأميركي وتنديد فلسطيني واسع.
وبدأ جيش الاحتلال بهدم المباني الموجودة في تلك المنطقة والتي لم تطلها آلة التدمير الصهيونية في حرب الإبادة ضد غزة، لإنشاء "المنطقة العازلة" بعمق كيلومتر واحد على امتداد حدود القطاع، بحسب وسائل الإعلام العبرية، إلا أن واشنطن أعلنت رفضها لتلك الخطوة.
ومن الملاحظ هنا أن رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، قد استعاض عن هدف القضاء على حركة "حماس" وضرب بنيتها العسكرية، البعيد المنال، بإقامة منطقة عازلة من شأنها، وفق منظوره، أن تمنع تهديدات المقاومة الفلسطينية ضد الكيان المُحتل وتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.
إلا أن الإدارة الأميركية أعربت عن معارضتها لأي خطة محتملة تؤدي لتقليص أراضي غزة؛ إذ قال وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، إن الولايات المتحدة ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة، وفق تعبيره.
جاء ذلك بالتوازي مع تصريح مماثل آخر لمنسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "جون كيربي"، الذي أكد رفض واشنطن لإنشاء "منطقة عازلة" في غزة، وأنهم بحثوا مع الجانب الصهيوني هذه القضية، وأعلنوا بأن الولايات المتحدة لا تؤيد أي تغيير للحدود في غزة، بل ينبغي الحفاظ عليها.
من جانبها؛ قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاحتلال يخطط لتحويل قطاع غزة بالكامل إلى منطقة عازلة على مرأى ومسمع المجتمع الدولي بدون أن يحرك ساكناً.
وأضافت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ احتلالها ومشاريعها الاستعمارية في قطاع غزة، والتي برز منها في الآونة الأخيرة شروعها في تنفيذ مخطط ما تسميه بالمناطق العازلة على حدود القطاع.
واعتبرت إن استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثبت فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية، وتوفير الحد الأدنى من المساعدات والاحتياجات، فيُعيد إنتاج فشله في حماية المدنيين، وتطبيق القانون الدولي وحمايته، وتشريع منطق القوة العسكرية بديلاً لمنطق القانون والحلول السياسية للصراع.
وأشارت إلى أن الاحتلال لم يلتزم ولم يستمع لأي مطالبة دولية أو أممية تخص حماية المدنيين منذ بدء إبادتها للشعب الفلسطيني، بل يواصل استباحته غير المسبوقة للدم الفلسطيني في قطاع غزة، ويرتكب المزيد من المجازر الجماعية بحقهم، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
وفي سياق متصل؛ أكدت حركة "حماس"، أهمية الموقف المصري الرافض لتهديدات الاحتلال بشأن احتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الحدودي مع قطاع غزة.
وأكدت أن هذا الموقف "يعبر عن أهمية الدور المصري وتأثيره في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في هذه المعركة التاريخية، ووقف العدوان الغاشم الذي يتعرض له، خاصة في غزة".
وكانت القناة "13" الصهيونية قد أفادت، مساء أول من أمس، بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رفض تلقي اتصال هاتفي من "نتنياهو"، "في ظل الخلافات حول تحرك عسكري للاحتلال محتمل في محور فيلادلفيا ورفح".
وفي الأثناء؛ ارتكب الاحتلال 24 مجزرة وحشية ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 210 شهداء و386 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى زهاء 25700 شهيد وأكثر من 63740 إصابة.
وتركز القصف الجوي والمدفعي العنيف ضد جنوب القطاع باستهداف عدة أبنية سكنية ومدارس إيواء النازحين الفلسطينيين، وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحقهم.
بأتي ذلك في ظل قيام الاحتلال بعزل "مجمع ناصر الطبي" وعدم استطاعة المرضى والجرحى الوصول إليه، بالتزامن مع حصار مستشفى "الأمل" ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في خان يونس، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة.
وأكد القدرة أن نحو 400 مريض غسيل كلى لا يستطيعون الوصول للخدمة في المجمع الطبي، فضلاً عن أن مئات الإصابات والمرضى وحالات الولادة يعانون مضاعفات خطيرة نتيجة انعدام سبل الوصول إليه لتلقي العلاج، رغم نقص المستلزمات والإمدادات الطبية والغذائية اللازمة.
وبالمثل؛ لم يسلم وسط القطاع، أسوة بشماله، من غارات الاحتلال الكثيفة، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.
في حين يواصل الاحتلال تصعيده الخطير في الضفة الغربية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب وسام وليد خشان، برصاص الاحتلال عقب محاصرة منزله في قرية "بير الباشا"، جنوب غرب جنين.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وسط تدمير واسع للبنية التحتية وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً كبيراً من الشبان الفلسطينيين، كما دفعت بتعزيزات عسكرية وجرافات وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام أو القنابل الدخانية باتجاه الفلسطينيين.
وجرفت آليات الاحتلال عدداً من الشوارع، وحطمت مركبات الفلسطينيين في جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.
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