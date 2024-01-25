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الفشل بغزة يدفع الاحتلال للتخطيط لـمنطقة عازلة

1/25/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين يواصل الاحتلال عملياته لإنشاء منطقة أمنية عازلة في شمال قطاع غزة، بالرغم من الادعاء الأميركي برفض تقليص أراضي القطاع ومنع عودة النازحين الفلسطينيين لمنازلهم أو ما تبقى منها سالماً ولم يُدمر، في ظل رفض إقليمي وأميركي وتنديد فلسطيني واسع.
وبدأ جيش الاحتلال بهدم المباني الموجودة في تلك المنطقة والتي لم تطلها آلة التدمير الصهيونية في حرب الإبادة ضد غزة، لإنشاء "المنطقة العازلة" بعمق كيلومتر واحد على امتداد حدود القطاع، بحسب وسائل الإعلام العبرية، إلا أن واشنطن أعلنت رفضها لتلك الخطوة.
ومن الملاحظ هنا أن رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، قد استعاض عن هدف القضاء على حركة "حماس" وضرب بنيتها العسكرية، البعيد المنال، بإقامة منطقة عازلة من شأنها، وفق منظوره، أن تمنع تهديدات المقاومة الفلسطينية ضد الكيان المُحتل وتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.
إلا أن الإدارة الأميركية أعربت عن معارضتها لأي خطة محتملة تؤدي لتقليص أراضي غزة؛ إذ قال وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، إن الولايات المتحدة ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة، وفق تعبيره.
جاء ذلك بالتوازي مع تصريح مماثل آخر لمنسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "جون كيربي"، الذي أكد رفض واشنطن لإنشاء "منطقة عازلة" في غزة، وأنهم بحثوا مع الجانب الصهيوني هذه القضية، وأعلنوا بأن الولايات المتحدة لا تؤيد أي تغيير للحدود في غزة، بل ينبغي الحفاظ عليها.
من جانبها؛ قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاحتلال يخطط لتحويل قطاع غزة بالكامل إلى منطقة عازلة على مرأى ومسمع المجتمع الدولي بدون أن يحرك ساكناً.
وأضافت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ احتلالها ومشاريعها الاستعمارية في قطاع غزة، والتي برز منها في الآونة الأخيرة شروعها في تنفيذ مخطط ما تسميه بالمناطق العازلة على حدود القطاع.
واعتبرت إن استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثبت فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية، وتوفير الحد الأدنى من المساعدات والاحتياجات، فيُعيد إنتاج فشله في حماية المدنيين، وتطبيق القانون الدولي وحمايته، وتشريع منطق القوة العسكرية بديلاً لمنطق القانون والحلول السياسية للصراع.
وأشارت إلى أن الاحتلال لم يلتزم ولم يستمع لأي مطالبة دولية أو أممية تخص حماية المدنيين منذ بدء إبادتها للشعب الفلسطيني، بل يواصل استباحته غير المسبوقة للدم الفلسطيني في قطاع غزة، ويرتكب المزيد من المجازر الجماعية بحقهم، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
وفي سياق متصل؛ أكدت حركة "حماس"، أهمية الموقف المصري الرافض لتهديدات الاحتلال بشأن احتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الحدودي مع قطاع غزة.
وأكدت أن هذا الموقف "يعبر عن أهمية الدور المصري وتأثيره في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في هذه المعركة التاريخية، ووقف العدوان الغاشم الذي يتعرض له، خاصة في غزة".
وكانت القناة "13" الصهيونية قد أفادت، مساء أول من أمس، بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رفض تلقي اتصال هاتفي من "نتنياهو"، "في ظل الخلافات حول تحرك عسكري للاحتلال محتمل في محور فيلادلفيا ورفح".
وفي الأثناء؛ ارتكب الاحتلال 24 مجزرة وحشية ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 210 شهداء و386 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى زهاء 25700 شهيد وأكثر من 63740 إصابة.
وتركز القصف الجوي والمدفعي العنيف ضد جنوب القطاع باستهداف عدة أبنية سكنية ومدارس إيواء النازحين الفلسطينيين، وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحقهم.
بأتي ذلك في ظل قيام الاحتلال بعزل "مجمع ناصر الطبي" وعدم استطاعة المرضى والجرحى الوصول إليه، بالتزامن مع حصار مستشفى "الأمل" ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في خان يونس، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة.
وأكد القدرة أن نحو 400 مريض غسيل كلى لا يستطيعون الوصول للخدمة في المجمع الطبي، فضلاً عن أن مئات الإصابات والمرضى وحالات الولادة يعانون مضاعفات خطيرة نتيجة انعدام سبل الوصول إليه لتلقي العلاج، رغم نقص المستلزمات والإمدادات الطبية والغذائية اللازمة.
وبالمثل؛ لم يسلم وسط القطاع، أسوة بشماله، من غارات الاحتلال الكثيفة، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.
في حين يواصل الاحتلال تصعيده الخطير في الضفة الغربية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب وسام وليد خشان، برصاص الاحتلال عقب محاصرة منزله في قرية "بير الباشا"، جنوب غرب جنين.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وسط تدمير واسع للبنية التحتية وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً كبيراً من الشبان الفلسطينيين، كما دفعت بتعزيزات عسكرية وجرافات وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام أو القنابل الدخانية باتجاه الفلسطينيين.
وجرفت آليات الاحتلال عدداً من الشوارع، وحطمت مركبات الفلسطينيين في جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

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