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تكريسا لحرب التجويع والإبادة.. الاحتلال يستهدف المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات

1/25/2024 2:38:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجروح من خلال فتح النار عليهم بشكل مباشر أثناء انتظارهم دخول إمدادات إنسانية إلى مدينة غزة وشمالها في إصرار على نهج تجويع المدنيين، وترويعهم في كل مكان، وفرض مزيدًا من التعقيدات على عملية دخول وتوزيع واستلام المساعدات الإنسانية المحدودة أصلًا في قطاع غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي تعمّد قوات الاحتلال، يوم أمس، استهداف عشرات المدنيين الجوعى بقذائف مدفعية على دوار "الكويت" المؤدي إلى مدينة غزة، ما أسفر إلى استشهاد 20 منهم على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح، حالة عدد منهم حرجة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ المدنيين الفلسطينيين يدفعون ثمنًا فادحًا بسبب تجاهل المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة نداءات وقف قتل المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الجوعى الذين ينتظرون الإمدادات الإنسانية، في ظل ما يواجهونه من أزمة إنسانية ومجاعة وشيكة الحدوث ذات التداعيات الخطيرة.
وكان المرصد الأورومتوسطي وثّق يوم الاثنين الماضي، 22 كانون الثاني (يناير)، حادثة أخرى، جرى فيها استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف مدفعية المئات من المدنيين الجوعى الذين تجمعوا على طريق صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، بانتظار شاحنات للأمم المتحدة تحمل مساعدات محدودة، ما أدى إلى عدد من الشهداء والجرحى.
وبتاريخ 11 من الشهر الحالي، قتل جيش الاحتلال ما يقرب من 50 فلسطينيًّا وأصيب عشرات آخرون بعدما استخدم جيش الاحتلال طائرات "كوادكابتر" لإطلاق النار تجاه فلسطينيين تجمعوا لاستلام كميات من الطحين عبر شاحنات تتبع للأمم المتحدة على شارع الرشيد غربي مدينة غزة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ جيش الاحتلال يتعمد استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد المدنيين في مدينة غزة وشمالها، ليس فقط من خلال عرقلة دخول المساعدات إلى هذه المناطق، بل وبمواصلة قتلهم وإصابتهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد السكان في القطاع.
وأشار الأورومتوسطي إلى تعمّد جيش الاحتلال "إحداث مظاهر من الفوضى واستهداف المسؤولين عن تنظيم توزيع الإمدادات الإنسانية في قطاع غزة"، وفي ذات الوقت يستخدم هذا الجيش ومسؤوليه أمام المحافل الدولية حالة الفوضى كذريعة يعرقل تحت غطائها إدخال المساعدات الإنسانية، وهو فاعلها ومسببها.
ونبّه إلى تكرار الاستهداف الصهيوني بالقصف وإطلاق النار على قوافل المساعدات، لا سيما خلال دخولها مدينة غزة وشمال القطاع، وقتل وإصابة الطواقم المدنية والأمنية المكلفة بتأمين تلك القوافل وآليات توزيعها.
ومن ذلك استهداف مركبة تقل موظفين حكوميين مسؤولين عن تنسيق دخول المساعدات إلى غزة يوم 21 كانون الثاني (يناير) الماضي، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص بينهم "عماد جمال أبو منصور" الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة طوارئ وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية.
وفي يوم التاسع من الشهر ذاته، استهدف جيش الاحتلال بإطلاق نار كثيف مجموعة من عناصر الشرطة لدى محاولتهم تأمين دخول الإمدادات الإنسانية في مدينة غزة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوفهم.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ جيش الاحتلال -عبر استهدافه المتواصل لفرق تنظيم وحماية المساعدات- يوفر غطاءً لبعض اللصوص لنهب المساعدات وإحداث الفوضى، وبالتالي منع وصولها إلى مستحقيها بغرض تكريس تجويع المدنيين في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من مائة يوم.
وشدّد على أن ما يجري خلال انتظار المساعدات شرقي وغربي غزة يعد "تعبيرًا صارخًا عن عجز المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان"، وتأكيدًا صريحًا على مضي الاحتلال في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع دون أي رادع أو تدخل وعلى مرأى العالم بأجمعه.
وحمّل الأورومتوسطي الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المسؤولية عن القصور والعجز في توصيل المساعدات الإنسانية بشكل لائق والسريع ومناسب لمئات آلاف السكان الذين يعانون جوعًا حقيقيًّا للشهر الرابع على التوالي، وكذلك صمتها إزاء قتل جيش الاحتلال مدنيين خلال محاولتهم استلام المساعدات.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بأنّ القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع والتعطيش كوسيلة من وسائل الحرب، ويعتبرها انتهاكًا جسيمًا وعقابًا جماعيًا محظورًا. إلى جانب ذلك، تشكل تلك الممارسات مخالفة للالتزامات المترتبة على عاتق "إسرائيل" بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لقطاع غزة، ولواجباتها وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنّ تجويع المدنيين عمدًا من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية، يعتبر جريمة حرب.
كما وينتهك الاحتلال من خلال استهدافها العاملين في الإغاثة الإنسانية، التزاماتها الدولية التي تفرض عليها حمايتهم وتأمين حرية الحركة اللازمة للقيام بوظائفهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها بدون تحيز أو أي تمييز مجحف.
وختم الأورومتوسطي بأنّ فرض الحرمان الشديد والمتواصل للمدنيين في قطاع غزة من احتياجات الغذاء والمياه الصالحة للشرب بالكميات الكافية يعتبر شكلًا من أشكال جريمة الإبادة الجماعية عبر إلحاق أضرار جسيمة بالسكان وإخضاعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، وذلك وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة. - (وكالات)

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