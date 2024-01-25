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جريمة حرب أم ضد الإنسانية أم إبادة جماعية.. ما تهمة الاحتلال؟

1/25/2024 2:38:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت "لوبس" إن شكوى الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الاحتلال تأمل كذلك من خلالها أن تأمر المحكمة الاحتلال باتخاذ إجراءات احترازية لحماية المدنيين إذ ترجح المجلة ألا يغير ذلك من سياسة الاحتلال العسكرية في غزة، متسائلة عن كيفية تصنيف ما حدث في غزة وطريقة تكييفه قانونيا؟.
وأيا كان الحكم، فإن المجلة أبرزت -في البداية- أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تغير خطة معركتها قيد أنملة، تماما كما فعلت روسيا عندما طالبتها نفس المحكمة "بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم النزاع أو إطالة أمده".
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بشكوى للمحكمة التي تدين الدول في حالة عدم امتثالها للمعاهدات الدولية، تتهم فيها الاحتلال بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وها هو الكيان الصهيوني الذي أنشئ بقرار من الأمم المتحدة عام 1948 في أعقاب أكبر إبادة جماعية في التاريخ، يجد نفسه متهما "بجريمة الجرائم" حسب صيغة أستاذ القانون الأميركي البولندي اليهودي الأصل رافائيل ليمكين مخترع هذا المفهوم في أعقاب المحرقة.
وقد استشهد -حسب المجلة- 25 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، وجرحت 70 ألفا، وفرض الاحتلال النزوح على 1.9 مليون يمثلون 85 % من سكان غزة، وقصفت المستشفيات والمدارس، وقننت وصول المساعدات الإنسانية، مما زاد من مخاطر المجاعة والأوبئة، فهل هذه جرائم حرب أم جرائم ضد الإنسانية أم إبادة جماعية؟
هناك جرائم حرب
على هذه التساؤلات ردت لوبس بما قاله لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت عام 1998 والمسؤولة عن محاكمة الأفراد، من أن الحصار على غزة وحده يشكل إبادة جماعية.
وأشارت المجلة إلى أن مصطلح "الإبادة الجماعية" محل نقاش قانوني لأن "نية التدمير المتعمد والمنهجي للسكان ضروري الإثبات" في هذه الحالة، كما يشير سيرج سور الأستاذ الفخري للقانون الدولي.
وأوضح سور أن الوضع الإنساني مهما كان فظيعا وكارثيا لا يكفي للحديث عن الإبادة الجماعية، بل يجب إثبات النية والاتفاق على تدمير الجماعة لذاتها.
وفي سياق الرد الصهيوني في غزة الذي لا يتناسب مع الهجوم الذي تعرض لها الاحتلال والذي لا يوفر حماية كافية للمدنيين، يقول سور "لا شك أن هناك جرائم حرب، ولكن حقيقة تحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن، أو تهجير السكان دون ضمان أمنهم، ربما يصل حد جرائم ضد الإنسانية، ولا يبدو لي أن الإبادة الجماعية قد تم إثباتها بشكل مسبق، وذلك بسبب عدم وجود أدلة على وجود خطة منظمة ومنهجية للتدمير".
وقد سلطت وثيقة جنوب أفريقيا، المؤلفة من 84 صفحة، الضوء من بين أمور أخرى على تعليقات بعض القادة الصهاينة، مثل إشارة نتنياهو إلى تدمير "عماليق" وإلى "الشر المطلق". ووصف وزير الحرب يوآف غالانت الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية" يجب محاصرتها "لا كهرباء، لا ماء، لا غاز، كل شيء مغلق".
تأثير رمزي
وفي إشارة إلى أن الاحتلال لا يأخذ هذه الشكوى باستخفاف، أرسلت أفضل محاميها إلى جلسات الاستماع الأولى يومي 11 و12 كانون الثاني (يناير) الحالي، واقترحت أهارون باراك، أحد الناجين من المحرقة، والرئيس السابق للمحكمة العليا، قاضيا يمثلها- في تشكيلة المحكمة التي تضم 15 قاضيا- إضافة إلى قاض يمثل جنوب أفريقيا.
ومن المتوقع أن تقضي محكمة العدل الدولية اليوم بشأن التدابير المؤقتة التي تطالب فيها بريتوريا الاحتلال بوقف "القتل والتسبب في إصابات عقلية وجسدية خطيرة للشعب الفلسطيني في غزة، وفرض ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم ماديا".
أما قرار المحكمة النهائي، فلا يتوقع حسب المجلة، أن يستغرق أقل من عامين حتى تتمكن من إعلان اختصاصها في هذه المسألة، وسنتين أخريين للحكم في احتمال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وفي هذه الحالة، يصعب تنفيذ التحقيقات في غزة المغلقة أمام المراقبين الدوليين، خاصة أن المحامين لا يستطيعون الذهاب إلى الموقع حتى الآن، ناهيك عن جمع الأدلة المحتملة على الجرائم، فضلا عن أن الاحتلال لم يوقع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك يمكنها أن ترفض دخول المحققين وكذلك استجواب جنودها.- (وكالات)

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