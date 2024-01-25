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مهلة دموية

1/25/2024 2:38:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: يوسي كلاين

لنفترض أن رئيس حكومة، لا يهم في أي دولة، يجر الشعب إلى حرب زائدة فقط من أجل أن تخدمه هو وعائلته. لنفترض أنه يريد الحكم لفترة غير محدودة. لنفترض أنه ليس فقط البرلمان إلى جانبه، بل أيضا القانون. كيف يمكن للمواطنين الذين يحترمون القانون أن يتخلصوا منه بدون تجاوز القانون؟ كيف يتخلصون عندنا من رئيس حكومة يعتبر المخطوفين عائقا والمخلين إزعاج والذين يسقطون في الحرب قدر محتم، بدون خرق القانون؟ كيف يتخلصون من الذي يهرب من الحقيقة ويحاول طمس آثارها في كل مكان توجد فيه؟، يقول شيئا للرئيس الأميركي جو بايدن، ويقوم بنفيه أمام عميت سيغل. يكتب في تويتر ويشطب في الفيس بوك. الأساس هو أن لا يعثروا لديه على بصمات للحقيقة.
كيف يمكن اتهام الآخرين بأنهم لم يتخلصوا من قذارة مشابهة بدون التطرق لأنفسنا؟ الغزيون نحن اتهمناهم بأنهم لم يتخلصوا من حماس. قلنا إن من لا يعارضها فهو يؤيدها. وقلنا هم الذين جلبوا ذلك لأنفسهم. وماذا عنا؟ هل نحن سنجلب بيدنا الكارثة على أنفسنا؟ هل سنسمح لنتنياهو بحكمنا سنة أخرى سنتين، أوللفترة التي يريدها؟ إلى من نتوجه ونطلب المساعدة؟ هل نصرخ "إقصاء الآن"– لكن من الذي سيقوم بالإقصاء والعزل؟ "انتخابات الآن"– من الذي سيحدد موعدها؟.
هل انتظر المواطنون الذين يحترمون القانون في رومانيا والتشيك وبولندا الانتخابات؟.
الانتخابات هي التي ستنقذنا من الحرب في داخلنا. حرب 7 (أكتوبر) وضحاياها هي مهلة مليئة بالدماء في الحرب التي بدأت في كابلان وستستمر هناك. دعوات صادقة، لكنها صبيانية، لـ "الوحدة"، لن تربطنا ببعضنا البعض. لا يمكن تحقيق الوحدة حسب الطلب. الوحدة توجد في جبهة القتال وليس في الجبهة الداخلية. فقط الصواريخ هي التي تحث من يؤيدون بيبي وغانتس على السير معا إلى الملجأ. أعطنا حربا وجودية (كل حرب لنا هي حرب وجودية) وعندها سننسى أنه يوجد فاتوي وسموتريتش ورشوة وشمبانيا وسنبحث عن نيرين لندخل تحته ونشارك في العبء.
عندما لا يكون هناك تهديد وجودي نحن ننتظم حسب الترتيب المعروف: علمانيون وليبراليون وبرجوازيون في جهة، متدينون وقوميون متطرفون وفقراء في الجهة الأخرى. هذه المرة توجد أيضا إضافة: من يدعون إلى وقف الحرب وإطلاق سراح المخطوفين في إطار صفقة في جهة، وهناك من يدعون إلى السماح لهم بالموت؛ لأنهم يعيقون التقدم في الجهة الأخرى. كل حرب توحد وكل هدنة تقسم. كل حرب تخدم رئيس الحكومة.
من سينتصر في الحرب الداخلية؟ من سينتصر فيها هم الشباب الذين رقصوا مع كيش في رعنانا. وسينتصر الذين تظاهروا ضد المعلم في بيتح تكفاه، وضد المديرة في تل أبيب. ليسوا جميعهم متدينين، لكنهم جميعهم تربوا وتعلموا في تعليم قومي متطرف. هم سيكونون البن غفيريون والسموتريتشيون في سنوات الثلاثين. هم سيسيطرون على الجيش. لا يوجد ما سيربط بينهم وبين المتظاهرين في كابلان. التصادم بينهم في اليوم التالي لن يشبه التصادم الذي حدث في اليوم السابق، (اليوم التالي لن يأتي بعد انتهاء الحرب، لأنه لا يوجد لها نهاية). هذا اليوم سيأتي عندما ندرك بأن "تحرير المخطوفين" كان فقط ذريعة غير ذكية من أجل إطالة الحرب، وأن التخبط في الحكومة لم يكن كيف نحرر المخطوفين، بل كيف بيع عدم الجدوى من تحريرهم. عندما سيتم استيعاب هذا الإدراك سيندلع الاحتجاج. البنادق التي وزعها بن غفير في المعركة الأولى ستطلق النار بالتأكيد.
لكن هل يمكن أن تشتعل الضفة قبل ذلك. أيضا هذا سيخدم رئيس الحكومة. من غيره يريد اشتعال الضفة؟ من لم ينجح في استيطان القلوب في زمن التهدئة سيرغب في فعل ذلك في زمن الحرب. هم يريدون انزلاق الحرب في الضفة إلى داخل إسرائيل وأن تحول "الحرب من أجل أرض إسرائيل" إلى "حرب من أجل البيت"، التي استوطنت قلوب الجميع. متى، إذا لم يكن في الحرب، يمكن للمتدينين القوميين المتطرفين تجنيد الطيارين الرافضين من أجل الدفاع عنهم؟ متى يمكنهم الدعوة لـ "الوحدة" ونصدقهم؟ هم الحكومة، هم فقط يمكنهم تحريك القوات من القطاع إلى الضفة، هم فقط يستطيعون في ظل الحرب التدمير والإحراق والاقتلاع من أجل تشجيع "الهجرة الطوعية". من هو مستعد للتضحية بالمخطوفين "من أجل الدولة" لن يتردد في التضحية أيضا بأبناء عائلته من أجلها. لذلك فإن المتدينين القوميين المتطرفين أكثر خطرا من حزب الله، لهذا هم الذين سيشعلون الحريق القادم.

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