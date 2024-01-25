مهلة دموية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: يوسي كلاين
لنفترض أن رئيس حكومة، لا يهم في أي دولة، يجر الشعب إلى حرب زائدة فقط من أجل أن تخدمه هو وعائلته. لنفترض أنه يريد الحكم لفترة غير محدودة. لنفترض أنه ليس فقط البرلمان إلى جانبه، بل أيضا القانون. كيف يمكن للمواطنين الذين يحترمون القانون أن يتخلصوا منه بدون تجاوز القانون؟ كيف يتخلصون عندنا من رئيس حكومة يعتبر المخطوفين عائقا والمخلين إزعاج والذين يسقطون في الحرب قدر محتم، بدون خرق القانون؟ كيف يتخلصون من الذي يهرب من الحقيقة ويحاول طمس آثارها في كل مكان توجد فيه؟، يقول شيئا للرئيس الأميركي جو بايدن، ويقوم بنفيه أمام عميت سيغل. يكتب في تويتر ويشطب في الفيس بوك. الأساس هو أن لا يعثروا لديه على بصمات للحقيقة.
كيف يمكن اتهام الآخرين بأنهم لم يتخلصوا من قذارة مشابهة بدون التطرق لأنفسنا؟ الغزيون نحن اتهمناهم بأنهم لم يتخلصوا من حماس. قلنا إن من لا يعارضها فهو يؤيدها. وقلنا هم الذين جلبوا ذلك لأنفسهم. وماذا عنا؟ هل نحن سنجلب بيدنا الكارثة على أنفسنا؟ هل سنسمح لنتنياهو بحكمنا سنة أخرى سنتين، أوللفترة التي يريدها؟ إلى من نتوجه ونطلب المساعدة؟ هل نصرخ "إقصاء الآن"– لكن من الذي سيقوم بالإقصاء والعزل؟ "انتخابات الآن"– من الذي سيحدد موعدها؟.
هل انتظر المواطنون الذين يحترمون القانون في رومانيا والتشيك وبولندا الانتخابات؟.
الانتخابات هي التي ستنقذنا من الحرب في داخلنا. حرب 7 (أكتوبر) وضحاياها هي مهلة مليئة بالدماء في الحرب التي بدأت في كابلان وستستمر هناك. دعوات صادقة، لكنها صبيانية، لـ "الوحدة"، لن تربطنا ببعضنا البعض. لا يمكن تحقيق الوحدة حسب الطلب. الوحدة توجد في جبهة القتال وليس في الجبهة الداخلية. فقط الصواريخ هي التي تحث من يؤيدون بيبي وغانتس على السير معا إلى الملجأ. أعطنا حربا وجودية (كل حرب لنا هي حرب وجودية) وعندها سننسى أنه يوجد فاتوي وسموتريتش ورشوة وشمبانيا وسنبحث عن نيرين لندخل تحته ونشارك في العبء.
عندما لا يكون هناك تهديد وجودي نحن ننتظم حسب الترتيب المعروف: علمانيون وليبراليون وبرجوازيون في جهة، متدينون وقوميون متطرفون وفقراء في الجهة الأخرى. هذه المرة توجد أيضا إضافة: من يدعون إلى وقف الحرب وإطلاق سراح المخطوفين في إطار صفقة في جهة، وهناك من يدعون إلى السماح لهم بالموت؛ لأنهم يعيقون التقدم في الجهة الأخرى. كل حرب توحد وكل هدنة تقسم. كل حرب تخدم رئيس الحكومة.
من سينتصر في الحرب الداخلية؟ من سينتصر فيها هم الشباب الذين رقصوا مع كيش في رعنانا. وسينتصر الذين تظاهروا ضد المعلم في بيتح تكفاه، وضد المديرة في تل أبيب. ليسوا جميعهم متدينين، لكنهم جميعهم تربوا وتعلموا في تعليم قومي متطرف. هم سيكونون البن غفيريون والسموتريتشيون في سنوات الثلاثين. هم سيسيطرون على الجيش. لا يوجد ما سيربط بينهم وبين المتظاهرين في كابلان. التصادم بينهم في اليوم التالي لن يشبه التصادم الذي حدث في اليوم السابق، (اليوم التالي لن يأتي بعد انتهاء الحرب، لأنه لا يوجد لها نهاية). هذا اليوم سيأتي عندما ندرك بأن "تحرير المخطوفين" كان فقط ذريعة غير ذكية من أجل إطالة الحرب، وأن التخبط في الحكومة لم يكن كيف نحرر المخطوفين، بل كيف بيع عدم الجدوى من تحريرهم. عندما سيتم استيعاب هذا الإدراك سيندلع الاحتجاج. البنادق التي وزعها بن غفير في المعركة الأولى ستطلق النار بالتأكيد.
لكن هل يمكن أن تشتعل الضفة قبل ذلك. أيضا هذا سيخدم رئيس الحكومة. من غيره يريد اشتعال الضفة؟ من لم ينجح في استيطان القلوب في زمن التهدئة سيرغب في فعل ذلك في زمن الحرب. هم يريدون انزلاق الحرب في الضفة إلى داخل إسرائيل وأن تحول "الحرب من أجل أرض إسرائيل" إلى "حرب من أجل البيت"، التي استوطنت قلوب الجميع. متى، إذا لم يكن في الحرب، يمكن للمتدينين القوميين المتطرفين تجنيد الطيارين الرافضين من أجل الدفاع عنهم؟ متى يمكنهم الدعوة لـ "الوحدة" ونصدقهم؟ هم الحكومة، هم فقط يمكنهم تحريك القوات من القطاع إلى الضفة، هم فقط يستطيعون في ظل الحرب التدمير والإحراق والاقتلاع من أجل تشجيع "الهجرة الطوعية". من هو مستعد للتضحية بالمخطوفين "من أجل الدولة" لن يتردد في التضحية أيضا بأبناء عائلته من أجلها. لذلك فإن المتدينين القوميين المتطرفين أكثر خطرا من حزب الله، لهذا هم الذين سيشعلون الحريق القادم.
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