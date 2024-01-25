استمرار الحرب مصلحة سياسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم بقلم: جلال البنا
نحو أربعة أشهر من بداية الحرب، يبدو أن الوعد بتواصل الحرب حتى النهاية، حتى تقويض حماس، كان اسرع واكثر غرورا مما ينبغي. والتصريحات أصدرت بلا نهاية وبلا أي فحص ومراجعة حقيقية لما يجري او ما يفترض أن يجري عمليا.
يبدو أن الخطاب عن الحاجة لمواصلة القتال مصاب بمصلحة سياسية اكثر من أي مصلحة أخرى، خاصة لدى قادة الائتلاف، بخاصة لدى رئيسه، بنيامين نتنياهو، إذ إنه هو ومحيطه يفهمون جيدا أن إنهاء الحرب هو بداية نهاية حكومته، وقد تكون حكومته الأخيرة.
وزراء "اشتكوا" في المداولات مع كبار رجالات الجيش بانه لا يوجد إحساس بالنصر، وحتى الآن في إسرائيل لا يعرفون بالضبط ما هي خريطة الانفاق الحقيقية لغزة، والجيش لم يصل الى السنوار ورفاقه الذين يقفون في قيادة المنظمة.
هذا هو السبب الذي يجعل الحكومة ترفض أيضا البحث في مسألة اليوم التالي، من جهة تقاتل الحكومة حماس، تعارض قوة دولية في غزة، تعارض إعادة السلطة الفلسطينية الى غزة، وان كانت هذه السلطة تثبت حاليا نفسها بالتعاون الأمني وفي حماية إسرائيل.
من جهة أخرى، تنفي إسرائيل نفسها رسميا النية لاحتلال غزة من جديد والحكم على 2 مليون غزي. الحكومة اليوم تقول ما هو لا ولا تقول ما هو نعم.
يبدو أن ليست الحكومة هي التي ستتخذ مثل هذا القرار، وبعامة، فان تحدي اليوم التالي ليس ضمن التفكر الحصري لإسرائيل، بل يربض على عتبة الولايات المتحدة.
كل إدارة في الولايات المتحدة ستحاول العمل على صفقة تضم بضع دول عربية، والسعودية أساسا، في أنه مقابل اعمار غزة تعلن عن التطبيع مع إسرائيل.
ان التسريبات والمنشورات في الأيام الأخيرة عن مفاوضات جدية، بمشاركة أميركية، قطرية ومصرية، واساسا عن رفض حماس للصفقة، هي مفاوضات لانهاء الحرب، وليس فقط لتحرير المخطوفين، وتستهدف أساسا اعداد الرأي العام في إسرائيل لصفقة تتضمن انهاء الحرب في غزة. وذلك للآن للولايات المتحدة مصلحة في أن تنهي إسرائيل الحرب، بخاصة حين تشخص منذ الآن بأن الحرب انتقلت لتصبح حرب عصابات واستنزاف.
الحدث القاسي الذي سقط فيه 21 جنديا يثبت ان حماس فقدت منظمتها العسكرية التراتبية، وذلك أيضا بسبب تصفية الكثير من قادتها ورجالها، وكذا بسبب نقص قدرتها على اطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
ومع ذلك، خلايا المنظمة تنجح في وسائل متنوعة ولا تقف خطورة في تنفيذ عمليات فتاكة ضد الجنود.
الفجوة بين إسرائيل وحماس لاعادة المخطوفين ووقف الحرب ما تزال واسعة جدا، لكن يبدو ان مشاركة دول اجنبية ستؤدي في النهاية الى صفقة توقف الحرب دون أي صلة بمسألة النصر.
وعليه، فمن الأفضل للمفاوضات ان تدار في اقرب وقت ممكن وان تنتهي في اسرع وقت ممكن لاجل منع استمرار القتل، واكثر من كل شيء، إعادة المخطوفين الذين يجتازون تعذيبا يوميا، الى عائلاتهم التي تجتاز تعذيبا يوميا.
ولعل اليوم التالي يجلب معه املا جديدا في كل المنطقة في سلام يصنع دوما بعد الحرب.
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