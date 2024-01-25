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استمرار الحرب مصلحة سياسية

1/25/2024 2:38:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم بقلم: جلال البنا

نحو أربعة أشهر من بداية الحرب، يبدو أن الوعد بتواصل الحرب حتى النهاية، حتى تقويض حماس، كان اسرع واكثر غرورا مما ينبغي. والتصريحات أصدرت بلا نهاية وبلا أي فحص ومراجعة حقيقية لما يجري او ما يفترض أن يجري عمليا.
يبدو أن الخطاب عن الحاجة لمواصلة القتال مصاب بمصلحة سياسية اكثر من أي مصلحة أخرى، خاصة لدى قادة الائتلاف، بخاصة لدى رئيسه، بنيامين نتنياهو، إذ إنه هو ومحيطه يفهمون جيدا أن إنهاء الحرب هو بداية نهاية حكومته، وقد تكون حكومته الأخيرة.
وزراء "اشتكوا" في المداولات مع كبار رجالات الجيش بانه لا يوجد إحساس بالنصر، وحتى الآن في إسرائيل لا يعرفون بالضبط ما هي خريطة الانفاق الحقيقية لغزة، والجيش لم يصل الى السنوار ورفاقه الذين يقفون في قيادة المنظمة.
هذا هو السبب الذي يجعل الحكومة ترفض أيضا البحث في مسألة اليوم التالي، من جهة تقاتل الحكومة حماس، تعارض قوة دولية في غزة، تعارض إعادة السلطة الفلسطينية الى غزة، وان كانت هذه السلطة تثبت حاليا نفسها بالتعاون الأمني وفي حماية إسرائيل.
من جهة أخرى، تنفي إسرائيل نفسها رسميا النية لاحتلال غزة من جديد والحكم على 2 مليون غزي. الحكومة اليوم تقول ما هو لا ولا تقول ما هو نعم.
يبدو أن ليست الحكومة هي التي ستتخذ مثل هذا القرار، وبعامة، فان تحدي اليوم التالي ليس ضمن التفكر الحصري لإسرائيل، بل يربض على عتبة الولايات المتحدة.
كل إدارة في الولايات المتحدة ستحاول العمل على صفقة تضم بضع دول عربية، والسعودية أساسا، في أنه مقابل اعمار غزة تعلن عن التطبيع مع إسرائيل.
ان التسريبات والمنشورات في الأيام الأخيرة عن مفاوضات جدية، بمشاركة أميركية، قطرية ومصرية، واساسا عن رفض حماس للصفقة، هي مفاوضات لانهاء الحرب، وليس فقط لتحرير المخطوفين، وتستهدف أساسا اعداد الرأي العام في إسرائيل لصفقة تتضمن انهاء الحرب في غزة. وذلك للآن للولايات المتحدة مصلحة في أن تنهي إسرائيل الحرب، بخاصة حين تشخص منذ الآن بأن الحرب انتقلت لتصبح حرب عصابات واستنزاف.
الحدث القاسي الذي سقط فيه 21 جنديا يثبت ان حماس فقدت منظمتها العسكرية التراتبية، وذلك أيضا بسبب تصفية الكثير من قادتها ورجالها، وكذا بسبب نقص قدرتها على اطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
ومع ذلك، خلايا المنظمة تنجح في وسائل متنوعة ولا تقف خطورة في تنفيذ عمليات فتاكة ضد الجنود.
الفجوة بين إسرائيل وحماس لاعادة المخطوفين ووقف الحرب ما تزال واسعة جدا، لكن يبدو ان مشاركة دول اجنبية ستؤدي في النهاية الى صفقة توقف الحرب دون أي صلة بمسألة النصر.
وعليه، فمن الأفضل للمفاوضات ان تدار في اقرب وقت ممكن وان تنتهي في اسرع وقت ممكن لاجل منع استمرار القتل، واكثر من كل شيء، إعادة المخطوفين الذين يجتازون تعذيبا يوميا، الى عائلاتهم التي تجتاز تعذيبا يوميا.
ولعل اليوم التالي يجلب معه املا جديدا في كل المنطقة في سلام يصنع دوما بعد الحرب.

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