تسوية تمييز

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: أسرة التحرير
القتلى والجرحى واستمرار الحرب في غزة تلزم الجيش الإسرائيلي بتغيير خططه. فالنقص في الجنود القتاليين يصار في الجيش إلى تغطيته من خلال استباق التجنيد 1400 من البنين، نحو 90 في المائة من خريجي الكلية العسكرية ومتطوعي سنة خدمة. يكاد لا يكون أي طلب من مدارس التسوية وغيرها من المدارس الدينية. تلاميذها سيواصلون تعليمهم. يتبين أن حتى المطالبة بالمشاركة في حمل حمالة الجرحى ليست متساوية. اعتبارات سياسية اختلطت في تخطيط القوة البشرية وخلقت تشويها في العبء: استباق التجنيد يمس أساسا بجمهور واسع ومتنوع، لا يتمتع برعاية حكومية مباشرة.
في لقاء هذا الأسبوع مع رؤساء الكليات العسكرية والمنظمات التي تنفذ مسارات سنوات خدمة أفاد مندوبو شعبة القوى البشرية في أن الجيش يسعى لأن يرفع بشكل ذي مغزى تجنيد آذار بـ 1400 من البنين المقاتلين: 835 ممن يتعلمون في الكليات العسكرية (علمانية، دينية ومختلطة) معظمهم في السنة الأولى؛ 415 متطوع سنة خدمة من جملة منظمات وحركات، و 150 في مدارس التسوية. في المجموعتين الأوليين نحو 90 في المائة من التجنيد المخطط، نحو 10 في المئة سيجندون من نحو 100 مدرسة تسوية ومدرسة دينية عالية (مثل "مركاز هراف" و "هار همور").
حسب الخطة، كما أفاد مسؤولون عسكريون كبار، فإنه على كل عشرة بنين في السنة الأولى في الكلية العسكرية سيجند صفر بنين – يوجدون في المرحلة ذاتها – في مدارس التسوية والمدارس الدينية العليا. هذا هو معنى الإعفاء شبه التام الذي تلقته مؤسسات الجناح الحريدي القومي الذي يعمل ممثله الكبير، الوزير بتسلئيل سموتريتش كوزير في وزارة الدفاع أيضا.
على حد قول رئيس الكلية الدينية "روح هسديه" الحاخام العاي عوفران، فإن القرار "بعدم لمس التسوية والمدارس الدينية العليا" يخلق "تمييزا وظلما حقيقيا: شبان المدارس الدينية سيحظون بحق الجلوس في كراسي التعليم الديني سنة ونصف على الأقل قبل تجنيدهم، بينما تلاميذ الكلية العسكرية لن يحظوا حتى بسنة كاملة واحدة". هكذا سيتمتع الجمهور الديني من إمكانية مواصلة التعلم لكن المسارات المفتوحة أمام الجمهور الغفير، الليبرالي في أغلبيته الساحقة، ستتقلص جدا. وعلى حد قول رئيس الكلية العسكرية بيري، يوآف زناتي لفي، فانه قبل تجنيد تلاميذ الكليات الذين يوجدون في منتصف السنة الأولى "يجب استنفاد إمكانية تجنيد الطلاب في السنة الثانية فما فوق من مدارس التسوية والمدارس العليا".
في لقاء مع رؤساء الكليات العسكرية قال مندوبو الجيش ووزارة الدفاع ان النقد على الخطة مبرر لكنهم طلبوا أيضا الاستعداد لاستباق تجنيد الطلاب. محظور الموافقة على هذا: الجهتان مطالبتان بوضع خطة جديدة ونزيهة. على الجيش ووزارة الدفاع أن يلغيا التمييز الفظ.
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