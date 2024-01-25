تسوية تمييز

بقلم: أسرة التحرير

القتلى والجرحى واستمرار الحرب في غزة تلزم الجيش الإسرائيلي بتغيير خططه. فالنقص في الجنود القتاليين يصار في الجيش إلى تغطيته من خلال استباق التجنيد 1400 من البنين، نحو 90 في المائة من خريجي الكلية العسكرية ومتطوعي سنة خدمة. يكاد لا يكون أي طلب من مدارس التسوية وغيرها من المدارس الدينية. تلاميذها سيواصلون تعليمهم. يتبين أن حتى المطالبة بالمشاركة في حمل حمالة الجرحى ليست متساوية. اعتبارات سياسية اختلطت في تخطيط القوة البشرية وخلقت تشويها في العبء: استباق التجنيد يمس أساسا بجمهور واسع ومتنوع، لا يتمتع برعاية حكومية مباشرة.

في لقاء هذا الأسبوع مع رؤساء الكليات العسكرية والمنظمات التي تنفذ مسارات سنوات خدمة أفاد مندوبو شعبة القوى البشرية في أن الجيش يسعى لأن يرفع بشكل ذي مغزى تجنيد آذار بـ 1400 من البنين المقاتلين: 835 ممن يتعلمون في الكليات العسكرية (علمانية، دينية ومختلطة) معظمهم في السنة الأولى؛ 415 متطوع سنة خدمة من جملة منظمات وحركات، و 150 في مدارس التسوية. في المجموعتين الأوليين نحو 90 في المائة من التجنيد المخطط، نحو 10 في المئة سيجندون من نحو 100 مدرسة تسوية ومدرسة دينية عالية (مثل "مركاز هراف" و "هار همور").

حسب الخطة، كما أفاد مسؤولون عسكريون كبار، فإنه على كل عشرة بنين في السنة الأولى في الكلية العسكرية سيجند صفر بنين – يوجدون في المرحلة ذاتها – في مدارس التسوية والمدارس الدينية العليا. هذا هو معنى الإعفاء شبه التام الذي تلقته مؤسسات الجناح الحريدي القومي الذي يعمل ممثله الكبير، الوزير بتسلئيل سموتريتش كوزير في وزارة الدفاع أيضا.

على حد قول رئيس الكلية الدينية "روح هسديه" الحاخام العاي عوفران، فإن القرار "بعدم لمس التسوية والمدارس الدينية العليا" يخلق "تمييزا وظلما حقيقيا: شبان المدارس الدينية سيحظون بحق الجلوس في كراسي التعليم الديني سنة ونصف على الأقل قبل تجنيدهم، بينما تلاميذ الكلية العسكرية لن يحظوا حتى بسنة كاملة واحدة". هكذا سيتمتع الجمهور الديني من إمكانية مواصلة التعلم لكن المسارات المفتوحة أمام الجمهور الغفير، الليبرالي في أغلبيته الساحقة، ستتقلص جدا. وعلى حد قول رئيس الكلية العسكرية بيري، يوآف زناتي لفي، فانه قبل تجنيد تلاميذ الكليات الذين يوجدون في منتصف السنة الأولى "يجب استنفاد إمكانية تجنيد الطلاب في السنة الثانية فما فوق من مدارس التسوية والمدارس العليا".

في لقاء مع رؤساء الكليات العسكرية قال مندوبو الجيش ووزارة الدفاع ان النقد على الخطة مبرر لكنهم طلبوا أيضا الاستعداد لاستباق تجنيد الطلاب. محظور الموافقة على هذا: الجهتان مطالبتان بوضع خطة جديدة ونزيهة. على الجيش ووزارة الدفاع أن يلغيا التمييز الفظ.