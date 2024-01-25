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الجنوب.. تراجع وفيات السير وارتفاع القتل والغرق

1/25/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة ارتفع بشكل ملحوظ عدد وفيات الحوادث المختلفة التي تعامل معها مركز الطب الشرعي لإقليم الجنوب خلال العام الماضي، لتصل إلى زهاء 110 حالات، مقارنة بـ 79 حالة وفاة العام 2022، مع ارتفاع كبير بعدد الوفيات الناتجة عن جرائم وحوادث القتل.
وأشار تقرير المركز الموجود في مستشفى الكرك الحكومي إلى أن العام الماضي، شهد ارتفاعا كبيرا بعدد الوفيات الناتجة عن جرائم وحوادث القتل، بواقع 17 حالة وفاة، بينها 14 حالة ناتجة عن العيارات النارية، و 4 حالات عن الطعن بآلات حادة، في حين سجل العام الذي سبقه 3 حالات وفاة ناتجة عن حوادث وجرائم القتل، بينها حالة نتجت عن إطلاق النار من سلاح ناري ووفاتان من عمليات طعن بسكين أو خنجر أو آلة حادة أخرى.
وبالمجمل، تعامل المركز مع زهاء 335 حالة وفاة ناتجة عن حوادث متعددة العام الماضي، من بينها 225 حالة وفاة مرضية، مقارنة مع 257 حالة وفاة العام 2022، منها 178 حالة ناتجة عن أسباب مرضية داخل المستشفى.
ولفت التقرير إلى تراجع في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير إلى 37 حالة وفاة العام الماضي، مقارنة مع 44 حالة وفاة ناتجة عن حوادث السير العام 2022.
ووثق المركز استقرار حالات الوفاة الناتجة عن الانتحار بمناطق الجنوب بواقع 12 حالة وفاة للعام الماضي، مقارنة بوقوع 12 حالة انتحار العام 2022، وانحصرت حالات الانتحار التي وثقها المركز بحالات ناتجة عن الشنق، كما أشار تقرير المركز إلى ارتفاع بعدد حالات الوفاة الناتجة عن الحروق إلى 8 حالات للعام الماضي، مقارنة مع حالة واحدة فقط للعام 2022.
وأشارت إحصائية التقرير إلى ارتفاع عدد حالات وفيات حوادث الغرق للعام الماضي بواقع 12 حالة، مقارنة مع ثلاث حالات فقط للعام 2022، ونتجت عن سقوط الضحايا وغالبيتهم من الأطفال بالبرك والآبار الزراعية، وخصوصا بمناطق الأغوار الجنوبية.
ووفق الإحصائية، فإن المركز تعامل خلال العام الماضي مع ارتفاع عدد حالات الوفاة بالصعق بالكهرباء إلى 6 حالات مقارنة مع 3 حالات ايضا للعام 2022، اضافة إلى ارتفاع حالات وفيات السقوط من أعلى إلى 8 حالات، مقارنة مع 6 حالات وفاة بالسقوط من أعلى بالعام 2022.
بينما ارتفعت الوفيات الناتجة عن حوادث الاختناق إلى 9 حالات، من بينها 3 حالات اختناق بالغاز وحالتا اختناق للأطفال بالحليب "غصة"، و3 حالات اختناق بالطعام. ووفاة واحدة ناتجة عن اختناق برباط أرجوحة، مقارنة مع 6 حالات وفاة ناتجة عن حوادث الاختناق المختلفة العام 2022، اضافة إلى وفاة واحد نتيجة سقوط سقف منزل، وأخرى نتيجة سقوط جسم ثقيل.
وعزا المحامي والناشط الاجتماعي عبدالله زريقات ارتفاع حالات الحوادث المختلفة بالجنوب التي استقبلها مركز الطب الشرعي إلى حالة التوتر الاجتماعي بين المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون بالمنطقة والمملكة بشكل عام.
ولفت إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية ويتلوها الحالة الاجتماعية والنفسية لدى المواطنين وخصوصا ارتفاع معدلات البطالة والفقر، يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الشعور بالقلق والاكتئاب والذي لا يمكن لبعض الأشخاص احتمال تلك الظروف ما يدفعهم إلى تسوية خلافاتهم بطرق مختلفة تنسجم مع حالة التوتر الاجتماعي التي يعيشونها، من بينها جرائم القتل.
ولفت إلى أن تراجع وفيات حوادث السير للعام الماضي، وهي في أغلبها تقع بسبب الحوادث على الطريق الصحراوي، يعود إلى القرارات والإجراءات الرسمية الصارمة والتعديل على قانون السير، إضافة إلى تحسن وضع الطريق على الصحراوي بعد إعادة تأهيله والذي كان يشهد حوادث سير قاتلة.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتحي الهويمل أن ارتفاع حالات الوفاة الناتجة عن حوادث الغرق بالمحافظة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، يؤكد أن هناك إهمالا كبيرا في التعامل مع موضوع البرك الزراعية والآبار القديمة المفتوحة والتي تكون غالبية الوفيات فيها من الاطفال، مشيرا إلى أن لواء الأغوار الجنوبية يضم غالبية البرك الزراعية وتشكل خطرا كبيرا على المواطنين وخصوصا الأطفال، مطالبا الأجهزة المختلفة بالعمل على إجراء عمليات مراقبة دقيقة للبرك الزراعية، ووضع سياج يحمي كل بركة حرصا على سلامة المواطنين.

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