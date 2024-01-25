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تأخر الإنجاز.. هل يلاحق المرحلة الأخيرة لمشروع مستشفى الإيمان الجديد بعجلون؟

1/25/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة يأمل سكان ومراجعون لمستشفى الإيمان الحكومي في عجلون، بأن يشهد العام الحالي الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة بالمستشفى، والتي كان بدأ العمل بها العام الماضي، من دون تعثر أو تأخر كما حدث بمراحل سابقة، وخصوصا الجزء المتعلق بعمل مواقف المركبات.
ويدعو محمد الخطاطبة من سكان المحافظة وزارتي الأشغال العامة والصحة الى ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مبنى مستشفى الإيمان الحكومي الجديد والتي تتضمن توفير مواقف للسيارات لتخفيف الازدحامات والتسهيل على المراجعين، مشيرا إلى أن تأخير استكمال هذه المرحلة يفاقم مشكلة المواطنين لعدم توفر مواقف مناسبة لمركباتهم.
وأعرب بدر الصمادي عن أمله بأن لا تطول المعاناة بالبحث عن مواقف للمركبات، مؤكدا أن إنهاء المشكلة سيكون مرهونا بسرعة تنفيذ المرحلة الأخيرة، وعدم توقف الأعمال الإنشائية الجارية حاليا بسبب ظروف الشتاء، مؤكدا أن إنجاز المشروع سيوفر المواقف الكافية للمراجعين والعاملين والزوار، خصوصا وأن الساحات المتوفرة حاليا لا تفي بالغرض، أو تستوعب الزيادة المتوقعة بأعداد المراجعين وحاجتهم لإيجاد مواقف لمركباتهم، ما سيزيد من معاناتهم.
وتشتمل المرحلة الثالثة، والتي سبقها أعمال هدم وإزالة المبنى القديم للمستشفى، وفق مدير المستشفى الدكتور محمد فريحات، على إنشاء المباني الإدارية وأجزاء من العيادات والمدرج وكراج للسيارات لعمل مواقف لمركبات العاملين والمراجعين للمستشفى الذين يعانون حاليا من عدم توفرها.
وأكد أن إنجازها بالموعد المحدد سيسهل كثيرا على العاملين والمراجعين للمستشفى الذي بدأ يشهد منذ تشغيله قبل زهاء 3 أشهر تطورا كبيرا في إمكانياته، ونوعية الخدمات المقدمة للسكان والمراجعين الذين يقترب عددهم من 500 مراجع يوميا.
يذكر أن مشروع مستشفى الإيمان الحكومي كان قد بوشر العمل به في العام 2014 وعلى 3 مراحل، حيث شهدت المرحلة الأولى والثانية تأخرا بإنجازهما لسنوات ولعدة أسباب تتعلق بتأخر المقاول والأوامر التغييرية، وتأخر تزويده بشبكة الصرف الصحي، ما استدعى حينها دمج المرحلة الأولى بالثانية من المشروع لتسريع العمل والإنجاز حتى انتهاء التنفيذ، وبدء تشغيل المستشفى، وتم نقل كافة العيادات والأقسام إليه، عقب الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، لتبدأ بعدها المرحلة الثالثة والأخيرة.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني حرص المجلس على متابعة سير العمل بالمرحلة الثالثة الجارية حاليا لضمان أن يتم إنجازها بالموعد المحدد ودون أي تأخير، مؤكدا أن المجلس على تواصل مع المقاول والجهات المعنية لضمان تنفيذ العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أن كلفة تنفيذ المرحلة الأخيرة تبلغ زهاء 3.5 مليون إلى 4 ملايين دينار، متوقعا أن يتم إنجازها مع نهاية العام الحالي.
وأكد أن المستشفى سيكون متكاملا بعد إتمام تنفيذ المرحلة الثالثة التي تشمل بناء مواقف السيارات والمبنى الإداري، خاصة أن المبنى الحالي يعاني من اكتظاظ السيارات حول المستشفى لعدم توفر المواقف.
يشار إلى أن سعة مستشفى الإيمان الحكومي الجديد تبلغ (250) سريرا، وتم تصميمه ليكون قابلا للتوسعة لغاية (350) سريرا ويتكون المستشفى من مبنى رئيس بمساحة إجمالية مقدارها (42) ألف متر مربع تقريباً وبكلفة اجمالية بلغت حوالي (40) مليون دينار.
وارتفع عدد العيادات بالمبنى الجديد إلى 46 عيادة مقارنة بـ 16 عيادة في المستشفى القديم، فيما ارتفع عدد أسرة الطوارئ إلى 45 سريرا بدلا من 16 سريرا، وأسرّة الكلى من 15 سريرا إلى 23 سريرا في المستشفى الجديد، وارتفاع عدد غرف العمليات إلى 7 غرف مقارنة بغرفتين، وفصل أقسام الباطني والجراحة للنساء والرجال في المستشفى الجديد ليصل عدد الأسرة إلى 104 أسرة بعد أن كانت 34 سريرا فقط، وزيادة أسرة العناية الحثيثة أكثر من 4 أضعاف، وأسرة الأطفال من 18 سريرا إلى 23 سريرا، ومضاعفة حاضنات الخداج 4 أضعاف لتصل إلى 48 حاضنة، كما تم إنشاء قسم النسائية والتوليد بسعة 26 سريرا بعد أن كان بسعة 12 سريرا في المستشفى القديم.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، تفقد مؤخرا أعمال المرحلة الثالثة الجارية حاليا بالمستشفى والتي تشتمل على أعمال هدم مبان قديمة وإنشاء مبنى مكون من 5 طوابق يتضمن قاعات تعليمية وأقسام الإدارة بالمبنى واستكمال طابق التسوية، كما وتشمل الأعمال مبنى مواقف B بسعة 200 موقف تقريباً، بالإضافة إلى أعمال خزان تجميعي للمياه وعدد من الأعمال الخارجية، حيث تبلغ قيمة أعمال التوسعة في المرحلة الثالثة نحو 4 ملايين دينار ومن المنتظر الانتهاء من كافة الأعمال في شهر آب (أغسطس) المقبل كما هو متوقع لها.
وبين أبو السمن أن الوزارة ستطرح قريبا عطاء لإقامة مواقف للسيارات لخدمة مراجعي المستشفى بسعة 413 موقفا وعلى قطعة أرض مجاورة للمستشفى تم تخصيصها لهذه الغاية، مؤكدا حرص وزارة الأشغال على خدمة المحافظة التي تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية في المملكة، حسب الأولويات وضمن الإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت العديد من المشاريع خلال السنوات القليلة الماضية في المحافظة بمختلف القطاعات السياحية والتعليمية والصحية وأن هناك دراسات لتنفيذ المزيد من المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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