شركة Rimini Street Japan تحتفل بمرور 10 أعوام على تقديم خدمات استثنائية للعملاء وتحقيق نجاحات إقليمية مبهرة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تحتفل شركة Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)، وهي موفر عالمي لخدمات دعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، وموفر دعم خارجي رائد لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، بمرور عشر سنوات على النجاح المتواصل منذ بدء عملياتها في اليابان. ولقد توّج هذا الإنجاز بافتتاح مكتب جديد وموسّع في طوكيو، حيث جرى تجهيزه لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الموظفين وليكون بمثابة مركز للاجتماعات الإستراتيجية مع المديرين التنفيذيين وما يقرب من 400 عميل.

قال Seth Ravin، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Rimini Street: "منذ الفوز بأول عميل، والذي لا يزال وفيًا للغاية لنا، مرورًا بمئات العملاء في كل أنحاء اليابان داخل كل الصناعات تقريبًا، بما في ذلك العلامات التجارية المرموقة، والتي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان في المنطقة، ونحن ممتنون للغاية للثقة الممنوحة لشركة Rimini Street. وبعد مرور 10 سنوات ومنذ اليوم الأول وحتى الآن، يظل عهدنا بتقديم خدمات استثنائية قويًا لا تُغيّره الأيام". "تعكس رؤيتنا في أن نُصبح شريكًا لا تتزعزع به الثقة في تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن النجاح المتواصل في اليابان التزامنا تجاه تحقيق التميّز والابتكار وأيضًا تجاه موظفينا".

شركة Rimini Street تبني مجتمعًا من المديرين التنفيذيين جرى استثمارهم من أجل رسم مستقبل اليابان

على مدار العقد الماضي ومنذ عام 2015، وتحت قيادة GVP والمدير العام الإقليمي لليابان، Yorio Wakisaka، رسخت Rimini Street نفسها كشركة رائدة فكر وشريك موثوق به للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والمالية. ويتجلى ذلك في برنامج Street Smart الذي تمت استضافته مؤخرًا في طوكيو، والذي جذب 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة تكنولوجيا المعلومات المؤثرين في تجمع واحد، وتواصل المنطقة العمل كمنصة لا تقدر بثمن للمفكرين التقدميين والعلاقات الهادفة بين الأقران.

وذكر Wakisaka: "شهد أول تجمع لعملائنا جوًا من الألفة، وكان ملائمًا لمطعم صغير لإجراء محادثات وثيقة وتبادل الأفكار. الآن، تعتبر فعاليات Street Smart الخاصة بنا فاعليات سنوية بارزة يجب حضورها لعملائنا والضيوف المدعوين في كل من طوكيو وأوساكا. نحن سعداء ومتحمسون تجاه احتضان مجتمع الأعمال لشركة Street Smart كما لو كانت بيتًا لهم، والتخلص من الألقاب والحدود التنافسية لتعزيز معرفتهم، وحل تحديات تكنولوجيا المعلومات المعقدة، وتنشيط مستقبل اليابان معًا من خلال قوة التكنولوجيا".

جذب أفضل المواهب بفضل قوة الثقافة الاستثنائية

تتأصل القيم الأساسية لشركة Rimini Street والتي تُعرف اختصارًا بـ 4C - الشركة Company، والعملاء Clients، والزملاء Colleagues، والمجتمع Community في كل قطاعات الشركة على مستوى العالم، حيث تحتضن كل منطقة جغرافية القيم بطرق تؤثر بشكل كبير على منطقتها. وكانت بيئة العمل الديناميكية، والداعمة في Rimini Street Japan محل تقدير وتمثل ذلك في فوزها بجوائز مختلفة عن تنوع ثقافة مكان العمل الخاص بها، وحصلت على شهادات Great Place to Work® للعام الثاني على التوالي منذ أول مشاركة لها في البرنامج عام 2022.

ومن الجوانب الرئيسية لتحقيق بيئة عمل استثنائية في Rimini Street هو منح الموظفين امتياز العمل المرن لمدة أربعة أيام في الأسبوع، وهو ما يوفر لهم وقتًا إضافيًا للتركيز على الرفاهية والتوازن بين العمل والحياة. ومنذ تقديم البرنامج في يوليو من عام 2022، واصل موظفو Rimini Street Japan تقديم خدمة عملاء استثنائية على مدار الساعة، والمساهمة في حصول الشركة على تصنيف 4.9 من 5.0 لرضا العملاء في الحالات التي تم إغلاقها، والاستجابة بمتوسط أقل من دقيقتين للحالات ذات الأولوية من قبل مهندس مخصص ومهني باللغة المحلية.

وقال Tomonori Oku، نائب رئيس تقديم الخدمات في اليابان: "إنها عملية حسابية بسيطة. موظفون سعداء + هدف مشترك = عملاء سعداء. تلك هي معادلتنا التي تساعدنا في جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، وتقديم عروض استثنائية، والاستمرار في تنمية قاعدة عملائنا عامًا بعد عام". "إن قيادة مهندسينا الرائعين وجمع القصص المذهلة حول كيفية إضافة قيم رائعة لعملائنا يوميًا هو أمر يبعث على التواضع حقًا".

مشاركة منحة RMNI LOVE ، وتبرّع واحد، وحدث تطوع واحد في كل مرة

جرى إطلاق مؤسسة Rimini Street Foundation، وهو البرنامج الخيري الممول ذاتيًا للشركة، في عام 2015 لرد الجميل للمجتمعات المحتاجة. وتتولى إدارتها اللجنة التوجيهية العالمية، والتي تمثل القوى العاملة المتنوعة في Rimini Street. ومنذ نشأتها، اجتمع زملاء Rimini Street Japan معًا لتفعيل أنشطة الفريق التطوعية التي لا تُنسى وتقديم التبرعات المالية والعينية من خلال برنامج المنح الموجهة للموظفين.

قال Reiko Osugi، العضو السابق في لجنة مؤسسة Rimini Street ومدير المبيعات في Rimini Street: "زملاؤنا مدعوون لترشيح جمعياتهم الخيرية المفضلة من خلال Employee Directed Grant Program (برنامج المنح الموجهة للموظفين)، وهو ما يسمح لنا بتمثيل احتياجات مجتمعنا بطريقة فريدة. وقد أدى ذلك إلى تقاسم أموال كبيرة مع الجمعيات الخيرية غير الربحية في المنطقة، بما في ذلك المنظمات التي تساعد الأسر في الحصول على وجبات مغذية، وتوفر فرص العمل للأفراد ذوي الإعاقة البصرية، وأكثر من ذلك بكثير. فكل تبرع، وكل حدث هو بمثابة ذكرى محفورة في قلبي".

وفي عام 2023، وقع الاختيار على Rimini Street Japan لاستضافة برنامج المنح RMNI LOVE السنوي للشركة والذي يُخصص 50 ألف دولار للجمعيات الخيرية في المنطقة التي تساعد في تعزيز مهمتها في "ترك العالم أفضل مما وجدناه عليه".

وقال Ravin: "بالتفكير في 10 سنوات من الإنجازات في المنطقة، لا يسعني إلا أن أكون فخورًا للغاية بما حققناه كفريق. قصتنا بدأت للتو، وكذلك نمونا، ولا يمكننا الانتظار لمشاركة المزيد من الإنجازات مع مجتمعنا في اليابان، بداية بدعوة للقيام بجولة في مكتبنا الجديد في الطابق العلوي من مبنى Gate City Ohsaki!

نبذة عن Rimini Street, Inc.‎

شركة Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)، وهي إحدى شركات Russell 2000®‎، ومزود عالمي للدعم من البداية إلى النهاية لبرمجيات المؤسسات والمنتجات والخدمات، ومزود رائد لدعم الأطراف الخارجية لبرمجيات Oracle وSAP وشريك Salesforce وAWS. تعمل الشركة على مستوى العالم وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل التطبيقات المؤسسية وقواعد البيانات والبرمجيات التكنولوجية وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ورصدها وتحسينها، وتمكن العملاء من تحقيق نتائج أعمال أفضل، وتقليل التكاليف كثيرًا وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق الابتكار. وحتى وقتنا الحاضر، اعتمدت أكثر من 5,300 شركة من شركات Fortune 500 وFortune Global 100 وشركات السوق المتوسطة والقطاع العام وغيرها من المؤسسات من مجموعة واسعة من الصناعات على Rimini Street باعتبارها المزود الموثوق لحلول برمجيات المؤسسات. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة riministreet ، وتصفّح Rimini Street على تويتر ، وانستغرام ، والفيسبوك ، ولينكدإن . ((IR-RMNI

البيانات التطلعية

بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. يأتي ضمن طيات البيانات التطلعية بشكل عام كلمات مثل "قد"، "ينبغي"، "سوف"، "تخطط"، "تنوي"، "تتوقع"، "تعتقد"، "تقدر"، "تتنبأ"، "محتمل، "يبدو"، "تسعى"، "تواصل"، "في المستقبل"، "سوف"، "تتوقع"، "تستشرف" أو غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، وهي ليست بيانات للحقائق التاريخية. وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Rimini Street، وتختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تتضمن هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات الضائرة والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية قيد النظر أو أي دعاوى قضائية جديدة؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها مؤسسة Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، وكذلك الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة منها التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملائنا؛ وتطور إدارة البرمجيات المؤسسية ودعم المشهد وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وزيادة اختراق قاعدة عملائنا؛ والمنافسة المتعاظمة في صناعة خدمات دعم البرمجيات؛ واعتماد العملاء محفظة منتجاتنا الموسعة وخدماتنا والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ على أو تحقيق نمو الإيرادات أو الربحية وإدارة تكلفة إيراداتنا؛ وتقديرات سوقنا الإجمالي الذي يمكننا اختراقه وتوقعات وفورات العملاء مقارنة باستخدام مقدمي خدمات آخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا، والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتجاز؛ وفقدان عضو واحد أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ وتحديات إدارة النمو ربحيًا؛ وحاجتنا وقدرتنا على زيادة تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على إدرار التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في النمو لدينا؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ وإجراءات الاستجابة لأي آثار باقية لوباء كوفيد-19 وآثاره الاقتصادية والتشغيلية والمالية على أعمالنا؛ والمخاطر المرتبطة بعمليات التشغيل العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول المحظور إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لأنظمة الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتهما وتعزيزهما؛ التغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للأوضاع الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بأداتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك أمور عدم اليقين من الانتقال إلى معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR) أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ وكمية وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، في ظل برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين حول القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية لمؤسسة Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي نوقشت تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير ربع السنوي لمؤسسة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم بتاريخ 3 مايو 2023، على النحو المُحدث به من وقت لآخر بالتقارير السنوية المستقبلية لمؤسسة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير ربع السنوية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على نموذج 8-K، وغيرها من التقارير المقدمة من مؤسسة Rimini Street لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات مؤسسة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. ولا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.

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