شركة Rimini Street Japan تحتفل بمرور 10 أعوام على تقديم خدمات استثنائية للعملاء وتحقيق نجاحات إقليمية مبهرة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تحتفل شركة Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)، وهي موفر عالمي لخدمات دعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، وموفر دعم خارجي رائد لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، بمرور عشر سنوات على النجاح المتواصل منذ بدء عملياتها في اليابان. ولقد توّج هذا الإنجاز بافتتاح مكتب جديد وموسّع في طوكيو، حيث جرى تجهيزه لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الموظفين وليكون بمثابة مركز للاجتماعات الإستراتيجية مع المديرين التنفيذيين وما يقرب من 400 عميل.
قال Seth Ravin، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Rimini Street: "منذ الفوز بأول عميل، والذي لا يزال وفيًا للغاية لنا، مرورًا بمئات العملاء في كل أنحاء اليابان داخل كل الصناعات تقريبًا، بما في ذلك العلامات التجارية المرموقة، والتي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان في المنطقة، ونحن ممتنون للغاية للثقة الممنوحة لشركة Rimini Street. وبعد مرور 10 سنوات ومنذ اليوم الأول وحتى الآن، يظل عهدنا بتقديم خدمات استثنائية قويًا لا تُغيّره الأيام". "تعكس رؤيتنا في أن نُصبح شريكًا لا تتزعزع به الثقة في تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن النجاح المتواصل في اليابان التزامنا تجاه تحقيق التميّز والابتكار وأيضًا تجاه موظفينا".
شركة Rimini Street تبني مجتمعًا من المديرين التنفيذيين جرى استثمارهم من أجل رسم مستقبل اليابان
على مدار العقد الماضي ومنذ عام 2015، وتحت قيادة GVP والمدير العام الإقليمي لليابان، Yorio Wakisaka، رسخت Rimini Street نفسها كشركة رائدة فكر وشريك موثوق به للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والمالية. ويتجلى ذلك في برنامج Street Smart الذي تمت استضافته مؤخرًا في طوكيو، والذي جذب 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة تكنولوجيا المعلومات المؤثرين في تجمع واحد، وتواصل المنطقة العمل كمنصة لا تقدر بثمن للمفكرين التقدميين والعلاقات الهادفة بين الأقران.
وذكر Wakisaka: "شهد أول تجمع لعملائنا جوًا من الألفة، وكان ملائمًا لمطعم صغير لإجراء محادثات وثيقة وتبادل الأفكار. الآن، تعتبر فعاليات Street Smart الخاصة بنا فاعليات سنوية بارزة يجب حضورها لعملائنا والضيوف المدعوين في كل من طوكيو وأوساكا. نحن سعداء ومتحمسون تجاه احتضان مجتمع الأعمال لشركة Street Smart كما لو كانت بيتًا لهم، والتخلص من الألقاب والحدود التنافسية لتعزيز معرفتهم، وحل تحديات تكنولوجيا المعلومات المعقدة، وتنشيط مستقبل اليابان معًا من خلال قوة التكنولوجيا".
جذب أفضل المواهب بفضل قوة الثقافة الاستثنائية
تتأصل القيم الأساسية لشركة Rimini Street والتي تُعرف اختصارًا بـ 4C - الشركة Company، والعملاء Clients، والزملاء Colleagues، والمجتمع Community في كل قطاعات الشركة على مستوى العالم، حيث تحتضن كل منطقة جغرافية القيم بطرق تؤثر بشكل كبير على منطقتها. وكانت بيئة العمل الديناميكية، والداعمة في Rimini Street Japan محل تقدير وتمثل ذلك في فوزها بجوائز مختلفة عن تنوع ثقافة مكان العمل الخاص بها، وحصلت على شهادات Great Place to Work® للعام الثاني على التوالي منذ أول مشاركة لها في البرنامج عام 2022.
ومن الجوانب الرئيسية لتحقيق بيئة عمل استثنائية في Rimini Street هو منح الموظفين امتياز العمل المرن لمدة أربعة أيام في الأسبوع، وهو ما يوفر لهم وقتًا إضافيًا للتركيز على الرفاهية والتوازن بين العمل والحياة. ومنذ تقديم البرنامج في يوليو من عام 2022، واصل موظفو Rimini Street Japan تقديم خدمة عملاء استثنائية على مدار الساعة، والمساهمة في حصول الشركة على تصنيف 4.9 من 5.0 لرضا العملاء في الحالات التي تم إغلاقها، والاستجابة بمتوسط أقل من دقيقتين للحالات ذات الأولوية من قبل مهندس مخصص ومهني باللغة المحلية.
وقال Tomonori Oku، نائب رئيس تقديم الخدمات في اليابان: "إنها عملية حسابية بسيطة. موظفون سعداء + هدف مشترك = عملاء سعداء. تلك هي معادلتنا التي تساعدنا في جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، وتقديم عروض استثنائية، والاستمرار في تنمية قاعدة عملائنا عامًا بعد عام". "إن قيادة مهندسينا الرائعين وجمع القصص المذهلة حول كيفية إضافة قيم رائعة لعملائنا يوميًا هو أمر يبعث على التواضع حقًا".
مشاركة منحة RMNI LOVE ، وتبرّع واحد، وحدث تطوع واحد في كل مرة
جرى إطلاق مؤسسة Rimini Street Foundation، وهو البرنامج الخيري الممول ذاتيًا للشركة، في عام 2015 لرد الجميل للمجتمعات المحتاجة. وتتولى إدارتها اللجنة التوجيهية العالمية، والتي تمثل القوى العاملة المتنوعة في Rimini Street. ومنذ نشأتها، اجتمع زملاء Rimini Street Japan معًا لتفعيل أنشطة الفريق التطوعية التي لا تُنسى وتقديم التبرعات المالية والعينية من خلال برنامج المنح الموجهة للموظفين.
قال Reiko Osugi، العضو السابق في لجنة مؤسسة Rimini Street ومدير المبيعات في Rimini Street: "زملاؤنا مدعوون لترشيح جمعياتهم الخيرية المفضلة من خلال Employee Directed Grant Program (برنامج المنح الموجهة للموظفين)، وهو ما يسمح لنا بتمثيل احتياجات مجتمعنا بطريقة فريدة. وقد أدى ذلك إلى تقاسم أموال كبيرة مع الجمعيات الخيرية غير الربحية في المنطقة، بما في ذلك المنظمات التي تساعد الأسر في الحصول على وجبات مغذية، وتوفر فرص العمل للأفراد ذوي الإعاقة البصرية، وأكثر من ذلك بكثير. فكل تبرع، وكل حدث هو بمثابة ذكرى محفورة في قلبي".
وفي عام 2023، وقع الاختيار على Rimini Street Japan لاستضافة برنامج المنح RMNI LOVE السنوي للشركة والذي يُخصص 50 ألف دولار للجمعيات الخيرية في المنطقة التي تساعد في تعزيز مهمتها في "ترك العالم أفضل مما وجدناه عليه".
وقال Ravin: "بالتفكير في 10 سنوات من الإنجازات في المنطقة، لا يسعني إلا أن أكون فخورًا للغاية بما حققناه كفريق. قصتنا بدأت للتو، وكذلك نمونا، ولا يمكننا الانتظار لمشاركة المزيد من الإنجازات مع مجتمعنا في اليابان، بداية بدعوة للقيام بجولة في مكتبنا الجديد في الطابق العلوي من مبنى Gate City Ohsaki!
نبذة عن Rimini Street, Inc.
شركة Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)، وهي إحدى شركات Russell 2000®، ومزود عالمي للدعم من البداية إلى النهاية لبرمجيات المؤسسات والمنتجات والخدمات، ومزود رائد لدعم الأطراف الخارجية لبرمجيات Oracle وSAP وشريك Salesforce وAWS. تعمل الشركة على مستوى العالم وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل التطبيقات المؤسسية وقواعد البيانات والبرمجيات التكنولوجية وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ورصدها وتحسينها، وتمكن العملاء من تحقيق نتائج أعمال أفضل، وتقليل التكاليف كثيرًا وإعادة تخصيص الموارد لتحقيق الابتكار. وحتى وقتنا الحاضر، اعتمدت أكثر من 5,300 شركة من شركات Fortune 500 وFortune Global 100 وشركات السوق المتوسطة والقطاع العام وغيرها من المؤسسات من مجموعة واسعة من الصناعات على Rimini Street باعتبارها المزود الموثوق لحلول برمجيات المؤسسات. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة riministreet ، وتصفّح Rimini Street على تويتر ، وانستغرام ، والفيسبوك ، ولينكدإن . ((IR-RMNI
البيانات التطلعية
بعض البيانات المدرجة في هذا المنشور ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة الأمريكية لعام 1995. يأتي ضمن طيات البيانات التطلعية بشكل عام كلمات مثل "قد"، "ينبغي"، "سوف"، "تخطط"، "تنوي"، "تتوقع"، "تعتقد"، "تقدر"، "تتنبأ"، "محتمل، "يبدو"، "تسعى"، "تواصل"، "في المستقبل"، "سوف"، "تتوقع"، "تستشرف" أو غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المماثلة. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث المستقبلية والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات إلى افتراضات متغايرة وإلى التوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، وهي ليست بيانات للحقائق التاريخية. وتخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Rimini Street، وتختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تتضمن هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، التطورات الضائرة والتكاليف المرتبطة بالدفاع عن الدعاوى القضائية قيد النظر أو أي دعاوى قضائية جديدة؛ والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل فيها مؤسسة Rimini Street، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية ركودية وتغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، وكذلك الظروف المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة منها التي تؤثر على الصناعة التي نعمل فيها والصناعات التي يعمل فيها عملائنا؛ وتطور إدارة البرمجيات المؤسسية ودعم المشهد وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وزيادة اختراق قاعدة عملائنا؛ والمنافسة المتعاظمة في صناعة خدمات دعم البرمجيات؛ واعتماد العملاء محفظة منتجاتنا الموسعة وخدماتنا والمنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الحفاظ على أو تحقيق نمو الإيرادات أو الربحية وإدارة تكلفة إيراداتنا؛ وتقديرات سوقنا الإجمالي الذي يمكننا اختراقه وتوقعات وفورات العملاء مقارنة باستخدام مقدمي خدمات آخرين؛ وتقلب التوقيت في دورة المبيعات لدينا، والمخاطر المتعلقة بمعدلات الاحتجاز؛ وفقدان عضو واحد أو أكثر من فريق الإدارة لدينا؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم؛ وتحديات إدارة النمو ربحيًا؛ وحاجتنا وقدرتنا على زيادة تمويل الأسهم أو الديون بشروط مواتية وقدرتنا على إدرار التدفقات النقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في النمو لدينا؛ وتأثير المسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)؛ وإجراءات الاستجابة لأي آثار باقية لوباء كوفيد-19 وآثاره الاقتصادية والتشغيلية والمالية على أعمالنا؛ والمخاطر المرتبطة بعمليات التشغيل العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول المحظور إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وغيرها من تهديدات الأمن السيبراني، وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال لأنظمة الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية على التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية والملكية الفكرية وحمايتهما وتعزيزهما؛ التغييرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغييرات في قوانين الضرائب أو النتائج غير المواتية للأوضاع الضريبية التي نتخذها، أو فشلنا في إنشاء احتياطيات ضريبية كافية؛ والتزامات خدمة الديون المستمرة الخاصة بأداتنا الائتمانية والتعهدات المالية والتشغيلية على أعمالنا ومخاطر أسعار الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك أمور عدم اليقين من الانتقال إلى معدل التمويل الليلي المضمون (SOFR) أو معايير أسعار الفائدة الأخرى؛ وكفاية النقد وما يعادله لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ وكمية وتوقيت عمليات إعادة الشراء، إن وجدت، في ظل برنامج إعادة شراء الأسهم لدينا وقدرتنا على تعزيز قيمة المساهمين من خلال هذا البرنامج؛ وعدم اليقين حول القيمة الطويلة الأجل للأوراق المالية لمؤسسة Rimini Street؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وتلك التي نوقشت تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير ربع السنوي لمؤسسة Rimini Street على النموذج 10-Q المقدم بتاريخ 3 مايو 2023، على النحو المُحدث به من وقت لآخر بالتقارير السنوية المستقبلية لمؤسسة Rimini Street على النموذج 10-K، والتقارير ربع السنوية على النموذج 10-Q، والتقارير الحالية على نموذج 8-K، وغيرها من التقارير المقدمة من مؤسسة Rimini Street لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. بالإضافة إلى ذلك، توفر البيانات التطلعية توقعات مؤسسة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث والرؤى المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا المنشور. تتوقع مؤسسة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات مؤسسة Rimini Street. ومع ذلك، في حين أن مؤسسة Rimini Street قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أن مؤسسة Rimini Street تخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام للقيام بذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون. ولا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Rimini Street اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا المنشور.
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